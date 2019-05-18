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В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы
7 марта, 13:58 • 98749 просмотра

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7 марта, 08:52 • 123650 просмотра

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7 марта, 06:35 • 111803 просмотра

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 137888 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 144667 просмотра

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Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников
6 марта, 17:07 • 130150 просмотра

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В канадском Эдмонтоне сегодня поднимут крымскотатарский флаг

В канадском Эдмонтоне сегодня поднимут крымскотатарский флаг

Киев  •  УНН

 • 11291 просмотра

КИЕВ. 18 мая. УНН. В 75-ю годовщину депортации крымских татар, мэрия Эдмонтона - столицы канадской провинции Альберта - сегодня поднимет крымскотатарский флаг. Об этом сообщает Посольство Украины в Канаде, передает УНН.

Почетными гостями церемонии, которая начнется в 14:00 по местному времени, будут лидеры крымскотатарского народа Мустафа Джемилев и Ахтем Чийгоз. После церемонии по центральным улицам Эдмонтона пройдет шествие "Human Rights Walk" в поддержку украинских политзаключенных. Мероприятия организованы Посольством Украины в Канаде, Генконсулством Украины в Эдмонтоне, мэрией города и местной украинской общиной.

"Это сильный и ценный урок человечности и сострадания в горьких исторических воспоминании. Но это также и громкий голос в знак поддержки крымских татар сегодня, когда российский оккупант снова пытается выдавить их из дома. Это поддержка татарам и поддержка Украине!" - отметил посол Украины в Канаде Андрей Шевченко.

Крымскотатарский день в Эдмонтоне завершится фотовыставкой Заремы Ялибойлю "Человеческие лица депортации. Трагедия крымских татар 75 лет подряд" и показом фильма Ахтема Сеитаблаева "Чужая молитва".

Эдмонтон продолжает традицию, начатую Посольством Украины в Канаде: в 2017 году ко Дню депортации крымскотатарский флаг поднимала Оттава, в 2018 - Торонто.

Напомним, память жертв геноцида крымскотатарского народа чествуют сегодня в Украине.

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