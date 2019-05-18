В канадском Эдмонтоне сегодня поднимут крымскотатарский флаг

Почетными гостями церемонии, которая начнется в 14:00 по местному времени, будут лидеры крымскотатарского народа Мустафа Джемилев и Ахтем Чийгоз. После церемонии по центральным улицам Эдмонтона пройдет шествие "Human Rights Walk" в поддержку украинских политзаключенных. Мероприятия организованы Посольством Украины в Канаде, Генконсулством Украины в Эдмонтоне, мэрией города и местной украинской общиной.

"Это сильный и ценный урок человечности и сострадания в горьких исторических воспоминании. Но это также и громкий голос в знак поддержки крымских татар сегодня, когда российский оккупант снова пытается выдавить их из дома. Это поддержка татарам и поддержка Украине!" - отметил посол Украины в Канаде Андрей Шевченко.

Крымскотатарский день в Эдмонтоне завершится фотовыставкой Заремы Ялибойлю "Человеческие лица депортации. Трагедия крымских татар 75 лет подряд" и показом фильма Ахтема Сеитаблаева "Чужая молитва".

Эдмонтон продолжает традицию, начатую Посольством Украины в Канаде: в 2017 году ко Дню депортации крымскотатарский флаг поднимала Оттава, в 2018 - Торонто.

Напомним, память жертв геноцида крымскотатарского народа чествуют сегодня в Украине.