Зеленський: вірю, що ми звільнимо Крим від окупації
Київ • УНН
КИЇВ. 18 травня. УНН. Я вірю, що ми звільнимо батьківщину киримли від окупації. Ми зробимо це разом! На цьому наголосив новообраний Президент України Володимир Зеленський з нагоди 75-ї річниці початку депортації кримських татар, передає УНН.
"Сьогодні – 75-та річниця початку депортації кримських татар. Нині вони знову стали жертвами репресій – як і ті, хто залишився відданим Україні в окупованому Криму. Я вірю, що ми звільнимо батьківщину киримли від окупації. Ми зробимо це разом!" - написав Зеленський у Twitter.
Нагадаємо, пам'ять жертв геноциду кримськотатарського народу вшановують сьогодні в Україні.
Як повідомляв УНН, у канадському Едмонтоні 18 травня піднімуть кримськотатарський прапор.