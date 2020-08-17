Зеленский исключил из состава СНБО Пристайко и Смолия

"Президент Владимир Зеленский внес изменения в персональный состав Совета национальной безопасности и обороны Украины. Соответствующий указ № 324/2020 Глава государства подписал 17 августа", - информируют у Президента.



Так, согласно документу, в состав СНБО вошли "глава Службы внешней разведки Валерий Кондратюк, новый глава Нацбанка Кирилл Шевченко, вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина, вице-премьер-министр Украины - министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Олег Уруский", информируют в пресс-службе.



"Этим же указом из состава СНБО выведены экс-глава Службы внешней разведки Валерий Евдокимов, бывший вице-премьер-министр Вадим Пристайко и бывший глава НБУ Яков Смолий", - говорится в сообщении.



Напомним, ранее сегодня Зеленский провел закрытое совещание с руководителями разведывательных органов Украины, руководителями силовых структур, а также председателями ряда областных государственных администраций в связи с резким обострением ситуации в Республике Беларусь.



