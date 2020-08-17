Зеленський провів закриту нараду з силовиками у зв'язку з ситуацією у Білорусі
Київ • УНН
КИЇВ. 17 серпня. УНН. Президент Володимир Зеленський провів закриту нараду з керівниками розвідувальних органів України, очільниками силових структур, а також головами низки обласних державних адміністрацій у зв'язку з різким загостренням ситуації у Республіці Білорусь. Про це інформує пресслужба Глави Держави, передає УНН.
"Глава держави зазначив, що події у цій країні можуть суттєво вплинути на Україну", - зазначили у пресслужбі.
Повідомляється, що під час наради була детально проаналізована як внутрішньополітична ситуація у самій Білорусі, так і численні зовнішні чинники, які можуть вплинути на розвиток післявиборчих подій.
Також була проведена оцінка всіх можливих сценаріїв подальшого розвитку внутрішньополітичного загострення у сусідній країні, включно з "різними типами ескалації, з огляду на так звані "гібридні типи світових конфліктів".
"Крім того, був проведений аналіз ризиків безпосередньо для України, які виникають у зв'язку з тим чи іншим розвитком ситуації. За підсумками зустрічі зроблені відповідні висновки та дані розпорядження", - йдеться у повідомленні пресслужби Президента.
Як повідомляв УНН, білоруський лідер Олександр Лукашенко у суботу заявив, що Росія "при першому запиті" надасть всебічну допомогу щодо забезпечення безпеки Білорусі, у разі зовнішніх військових загроз.