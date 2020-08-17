Зеленський виключив зі складу РНБО Пристайка і Смолія

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19 березня, 18:42 • 39670 перегляди

Трамп заявив, що США можуть бути корисними в управлінні українськими АЕС

19 березня, 18:06 • 85480 перегляди

Зустріч делегацій України та США планується орієнтовно в кінці тижня – джерело

19 березня, 14:10 • 92397 перегляди

Україна повернула з російського полону 175 захисників - Зеленський

19 березня, 10:24 • 113547 перегляди

Зеленський: визнання українських тимчасово окупованих територій росією є "червоної лінією", ми на це не підемо

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19 березня, 08:45 • 120143 перегляди

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Ексклюзив
19 березня, 07:49 • 117368 перегляди

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КИЇВ. 17 серпня. УНН. Президент Володимир Зеленський змінив персональний склад Ради національної безпеки і оборони України. Тепер в РНБО входять Олег Уруський, Кирило Шевченко та Ольга Стефанішина, передає УНН із посиланням на повідомленні пресслужби Глави держави.

"Президент Володимир Зеленський вніс зміни до персонального складу Ради національної безпеки і оборони України. Відповідний указ № 324/2020 Глава держави підписав 17 серпня", - інформують у Президента.

Так, згідно з документом, до складу РНБО ввійшли "голова Служби зовнішньої розвідки Валерій Кондратюк, новий очільник Нацбанку Кирило Шевченко, віце-прем’єр-міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Ольга Стефанішина, віце-прем’єр-міністр України – міністр з питань стратегічних галузей промисловості Олег Уруський", інформують в пресслужбі.

"Цим же указом зі складу РНБО виведені ексголова Служби зовнішньої розвідки Валерій Євдокимов, колишній віце-прем’єр-міністр Вадим Пристайко та колишній голова НБУ Яків Смолій", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, раніше сьогодні Зеленський провів закриту нараду з керівниками розвідувальних органів України, очільниками силових структур, а також головами низки обласних державних адміністрацій у зв'язку з різким загостренням ситуації у Республіці Білорусь.

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