Зеленський виключив зі складу РНБО Пристайка і Смолія

"Президент Володимир Зеленський вніс зміни до персонального складу Ради національної безпеки і оборони України. Відповідний указ № 324/2020 Глава держави підписав 17 серпня", - інформують у Президента.



Так, згідно з документом, до складу РНБО ввійшли "голова Служби зовнішньої розвідки Валерій Кондратюк, новий очільник Нацбанку Кирило Шевченко, віце-прем’єр-міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Ольга Стефанішина, віце-прем’єр-міністр України – міністр з питань стратегічних галузей промисловості Олег Уруський", інформують в пресслужбі.



"Цим же указом зі складу РНБО виведені ексголова Служби зовнішньої розвідки Валерій Євдокимов, колишній віце-прем’єр-міністр Вадим Пристайко та колишній голова НБУ Яків Смолій", - йдеться в повідомленні.



Нагадаємо, раніше сьогодні Зеленський провів закриту нараду з керівниками розвідувальних органів України, очільниками силових структур, а також головами низки обласних державних адміністрацій у зв'язку з різким загостренням ситуації у Республіці Білорусь.



