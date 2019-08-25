Зеленский отметил шахтеров государственными наградами Украины
Киев • УНН
КИЕВ. 25 августа. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о награждении государственными наградами Украины по случаю Дня шахтера. Об этом сообщает УНН со ссылкой на указ Главы государства №624/2019.
Горняков наградили за весомый личный вклад в укрепление энергетического потенциала государства, обеспечение устойчивой работы угольной промышленности и высокий профессионализм.
Один человек награжден орденом “За заслуги” II степени, 4 человека получили ордена “За заслуги” III степени. Орденом княгини Ольги III степени награждены три человека, а орденом “За доблестный шахтерский труд” III степени — 16. Медаль “За труд и доблесть” получило 13 человек.
Также данным указом одному лицу было присвоено почетное звание “Заслуженный горняк Украины”, а также 16 человек получили звание “Заслуженный шахтер Украины”.
Напомним, Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о награждении государственными наградами Украины по случаю Дня Независимости Украины.