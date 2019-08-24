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Президент нагородив державними нагородами вчителів, лікарів та спортсменів

Київ • УНН

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КИЇВ. 24 серпня. УНН. Президент України Володимир Зеленський підписав указ про відзначення державними нагородами України з нагоди Дня Незалежності України. Про це повідомляє УНН із посиланням на указ Глави держави № 616/2019.

Людей нагородили орденами, за значний особистий внесок у державне будівництво, соціально-економічний, науково-технічний, культурно-освітній розвиток України, вагомі трудові здобутки та високий професіоналізм.

Таким чином, нагородити орденом князя Ярослава Мудрого V ступеня завідувача відділу Інституту загальної та неорганічної хімії імені В.І.Вернадського Національної академії наук України, члена-кореспондента НАН України Анатолія Білоуса.

Орденом “За заслуги” І ступеня нагородили директора Інституту проблем ринку та економіко-екологічних досліджень Національної академії наук України, академіка НАН України Бориса Буркинського.

Орденом “За заслуги” II ступеня нагороджено п’ять осіб, серед яких головний лікар комунальної установи “Міська клінічна лікарня № 11”, Одеса Микола Турчин.

Орденом “За заслуги” III ступеня нагороджено 20 осіб, серед яких посмертно директор департаменту Міністерства молоді та спорту України Роман Вірастюк; бандурист, публіцист, голова Львівського відділення Національної спілки кобзарів України Богдан-Михайлао Жеплинський; учитель Чернівецького ліцею № 1 математичного та економічного профілів Чернівецької міської ради Паул Пшенічка; керівник служби Апарату Ради національної безпеки і оборони України Андрій Сменковського.

Орденом княгині Ольги II ступеня нагороджено учительку Кременчуцького ліцею № 25 “Гуманітарний колегіум” Кременчуцької міської ради, Полтавська область Олену Сьомик.

Орденом княгині Ольги III ступеня нагороджено семеро осіб, серед яких директор Департаменту МВС України Людмила Шалієвська.

Орденом Данила Галицького нагороджено двох осіб. Медаллю “За працю і звитягу” нагороджено чотирьох осіб.

Нагадаємо, Президент встановив День пам’яті захисників України.

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