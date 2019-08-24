Президент наградил государственными наградами учителей, врачей и спортсменов
Киев • УНН
КИЕВ. 24 августа. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о награждении государственными наградами Украины по случаю Дня Независимости Украины. Об этом сообщает УНН со ссылкой на указ Главы государства № 616/2019.
Людей наградили орденами, за значительный личный вклад в государственное строительство, социально-экономическое, научно-техническое, культурно-образовательное развитие Украины, весомые трудовые достижения и высокий профессионализм.
Таким образом, наградить орденом князя Ярослава Мудрого V степени заведующего отделом Института общей и неорганической химии имени Вернадского Национальной академии наук Украины, член-корреспондент НАН Украины Анатолия Белоуса.
Орденом “За заслуги” I степени награжден директор Института проблем рынка и экономико-экологических исследований Национальной академии наук Украины, академика НАН Украины Бориса Буркинского.
Орденом “За заслуги” II степени награждены пять человек, среди которых главный врач коммунального учреждения “Городская клиническая больница № 11”, Одесса Николай Турчин.
Орденом “За заслуги” III степени награжден 20 человек, среди которых посмертно директор департамента Министерства молодежи и спорта Украины Роман Вирастюк; бандурист, публицист, председатель Львовского отделения Национального союза кобзарей Украины Богдан-Михайлао Жеплинский; учитель Черновицкого лицея № 1 математического и экономического профилей Черновицкого городского совета Паул Пшеничка; руководитель службы Аппарата Совета национальной безопасности и обороны Украины Андрей Сменковский.
Орденом княгини Ольги II степени награждена учительницу Кременчугского лицея № 25 “Гуманитарный коллегиум” Кременчугского городского совета, Полтавская область Елену Сьомык.
Орденом княгини Ольги III степени награждены семь человек, среди которых директор Департамента МВД Украины Людмила Шалиевская.
Орденом Даниила Галицкого награждены двое человек. Медалью “За труд и доблесть” награждены четыре человека.
Напомним, Президент установил День памяти защитников Украины.