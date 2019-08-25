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Зеленський відзначив шахтарів державними нагородами України

Зеленський відзначив шахтарів державними нагородами України

Київ • УНН

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КИЇВ. 25 серпня. УНН. Президент України Володимир Зеленський підписав указ про відзначення державними нагородами України з нагоди Дня шахтаря. Про це повідомляє УНН із посиланням на указ Глави держави №624/2019.

Гірників нагородили за вагомий особистий внесок у зміцнення енергетичного потенціалу держави, забезпечення сталої роботи вугільної промисловості та високий професіоналізм.

Одну особу нагородили орденом "За заслуги" II ступеня, 4 особи отримали ордени "За заслуги" III ступеня. Орденом княгині Ольги III ступеня нагороджено троє осіб, а орденом "За доблесну шахтарську працю" ІІІ ступеня – 16. Медаль "За працю і звитягу" отримало 13 осіб.

Також даним указом одній особі було присвоєно почесне звання "Заслужений гірник України", а також 16 осіб отримали звання "Заслужений шахтар України".

Нагадаємо, Президент України Володимир Зеленський підписав указ про відзначення державними нагородами України з нагоди Дня Незалежності України.

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