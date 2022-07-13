Президент отметил орденом украинку, которая получила самую престижную математическую награду

Цитата

"Подписал указ о награждении орденом "За заслуги" I степени Марины Вязовской – украинского математика, которая в этом году стала лауреаткой медали Филдса. Это очень весомое и престижное отличие – ее называют Нобелевской премией по математике", - сказал он.

Зеленский добавил, что Вязовская стала второй женщиной за всю историю премии с 1936 года, выигравшей эту медаль.

"Ей удалось решить задачу о упаковке сфер в восьмимерном пространстве. Как отмечают ученые, Марина Вязовская предложила очень сильные идеи и помогла решению также связанных задач. Я хочу поблагодарить Марину. Поблагодарить не только за ее работу, за очень мощный математический результат, но и за то, что она помогает всем нам, всем украинцам, защищать нашу свободу и независимость, в том числе во время церемонии вручения медали Филдса на Всемирном конгрессе математиков в своей речи госпожи Марина говорила об Украине, о войне россии против нашего государства, о преступлениях российских оккупантов", - сказал он.

Глава государства также рассказал, что Вязовская училась в Украине, в Киеве, работает в Швейцарии, в Лозанне, возглавляет кафедру теории чисел.

"И я верю, что настанет тот день, когда Марина Вязовская сможет вернуться в Украину и преподавать здесь", - подчеркнул Зеленский.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Зеленский вручил "Золотую Звезду" Герою Украины подполковнику Олегу Грудзевичу