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Президент відзначив орденом українку, яка отримала найпрестижнішу математичну нагороду

Президент відзначив орденом українку, яка отримала найпрестижнішу математичну нагороду

Київ • УНН

 • 124343 перегляди

КИЇВ. 14 липня. УНН. Президент України Володимир Зеленський підписав указ про нагородження орденом "За заслуги" I ступеня Марини В’язовської – українського математика, яка цьогоріч стала лауреаткою медалі Філдса. Про це глава держави сказав у своєму відеозверненні, передає УНН.

Цитата

"Підписав указ про нагородження орденом "За заслуги" І ступеня Марини Вязовської – українського математика, яка цьогоріч стала лауреаткою медалі Філдса. Це дуже вагома й престижна відзнака – її називають Нобелівською премією з математики", - сказав він.

Зеленський додав, що Вязовська стала другою жінкою за всю історію премії з 1936 року, яка виграла цю медаль.

"Їй вдалося розв’язати задачу про пакування сфер у восьмивимірному просторі. Як відзначають науковці, Марина Вязовська запропонувала дуже сильні ідеї й допомогла розв’язанню також пов’язаних задач. Я хочу подякувати пані Марині. Подякувати не тільки за її роботу, за дуже потужний математичний результат, а ще й за те, що вона допомагає всім нам, усім українцям, захищати нашу свободу й незалежність. Зокрема й під час церемонії вручення медалі Філдса на Світовому конгресі математиків у своїй промові пані Марина говорила про Україну, про війну росії проти нашої держави, про злочини російських окупантів", - сказав він.

Глава держави також розповів, що Вязовська навчалася в Україні, в Києві, працює у Швейцарії, в Лозанні, очолює кафедру теорії чисел.

"І я вірю, що настане той день, коли Марина Вязовська зможе повернутися в Україну й викладати тут", - наголосив Зеленський.

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Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

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