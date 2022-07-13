Президент відзначив орденом українку, яка отримала найпрестижнішу математичну нагороду

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"Підписав указ про нагородження орденом "За заслуги" І ступеня Марини Вязовської – українського математика, яка цьогоріч стала лауреаткою медалі Філдса. Це дуже вагома й престижна відзнака – її називають Нобелівською премією з математики", - сказав він.

Зеленський додав, що Вязовська стала другою жінкою за всю історію премії з 1936 року, яка виграла цю медаль.

"Їй вдалося розв’язати задачу про пакування сфер у восьмивимірному просторі. Як відзначають науковці, Марина Вязовська запропонувала дуже сильні ідеї й допомогла розв’язанню також пов’язаних задач. Я хочу подякувати пані Марині. Подякувати не тільки за її роботу, за дуже потужний математичний результат, а ще й за те, що вона допомагає всім нам, усім українцям, захищати нашу свободу й незалежність. Зокрема й під час церемонії вручення медалі Філдса на Світовому конгресі математиків у своїй промові пані Марина говорила про Україну, про війну росії проти нашої держави, про злочини російських окупантів", - сказав він.

Глава держави також розповів, що Вязовська навчалася в Україні, в Києві, працює у Швейцарії, в Лозанні, очолює кафедру теорії чисел.

"І я вірю, що настане той день, коли Марина Вязовська зможе повернутися в Україну й викладати тут", - наголосив Зеленський.

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