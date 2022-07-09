Зеленський вручив "Золоту Зірку" Герою України підполковнику Олегу Грудзевичу
Київ • УНН
КИЇВ. 9 липня. УНН. Президент України Володимир Зеленський у своєму відеозверненні розповів, що вчора, 8 липня, увесь день працював на виїзді – у Дніпрі та в області, у Кривому Розі. Був на передових позиціях нашої оборони на Дніпропетровщині. Заслухав доповіді командирів, подякував від імені всіх українців нашим хлопцям і дівчатам, які тримають область, передає УНН.
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Зеленський зазначив, що вручив "Золоту Зірку" Герою України підполковнику Олегу Грудзевичу – командиру танкового батальйону.
"Завдяки його особистій хоробрості підрозділ без втрат вийшов з оточення і в бою знищив російську диверсійну групу. Дуже сильна людина, відчувається", - сказав президент.
Він також додав, що відвідав у Дніпрі знамениту лікарню імені Мечникова, "щоб особисто подякувати нашим особливим героям – усім лікарям, медичним сестричкам, які щоденно і з 24 лютого, і з 2014 року рятують наших військових, цивільних після поранень".
"Вони надзвичайно успішні на своїй передовій і подарували другий день народження, зберегли життя тисячам наших людей. Вручив державні нагороди нашим захисникам, які відновлюються після поранень. Я справді дуже вдячний за всі теплі слова, які почув сьогодні у Дніпрі, почув на передовій. Дякую насамперед вам", - наголосив Зеленський.
Нагадаємо
Зеленський вручив ордени “Золота Зірка” військовослужбовцям, яким присвоєно звання Героя України, та сім’ям тих захисників, які отримали нагороди посмертно.