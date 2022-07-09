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Зеленский вручил "Золотую Звезду" Герою Украины подполковнику Олегу Грудзевичу

Киев • УНН

 • 162470 просмотра

КИЕВ. 9 июля. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский в своем видеообращении рассказал, что вчера, 8 июля, весь день работал на выезде – в Днепре и области, в Кривом Роге. Был на передовых позициях нашей обороны в Днепропетровской области. Заслушал доклады командиров, поблагодарил от имени всех украинцев наших ребят, которые держат область, передает УНН.

Детали

Зеленский отметил, что вручил "Золотую Звезду" Герою Украины подполковнику Олегу Грудзевичу – командиру танкового батальона.

"Благодаря его личной храбрости подразделение без потерь вышло из окружения и в бою уничтожило российскую диверсионную группу. Очень сильный человек, чувствуется", - сказал президент.

Он также добавил, что посетил в Днепре знаменитую больницу имени Мечникова, "чтобы лично поблагодарить наших особых героев – всех врачей, медицинских сестричек, которые ежедневно и с 24 февраля, и с 2014 года спасают наших военных, гражданских после ранений".

"Они чрезвычайно успешны на своей передовой и подарили второй день рождения, сохранили жизнь тысячам наших людей. Вручил государственные награды нашим защитникам, которые восстанавливаются после ранений. Я действительно очень благодарен за все теплые слова, которые услышал сегодня в Днепре, услышал на передовой. Спасибо в первую очередь вам", - подчеркнул Зеленский.

Напомним 

Зеленский вручил ордена “Золотая Звезда” военнослужащим, которым присвоено звание Героя Украины, и семьям тех защитников, которые получили награды посмертно.

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