Зеленский отметил наградами украинских защитников

Детали

Награждены 114 бойцов Национальной гвардии, из них 19 – посмертно. Они награждены орденом Богдана Хмельницкого ІІІ степени, орденом “За мужество” ІІ степени, орденом “За мужество” ІІІ степени, орденом Даниила Галицкого, медалью “За военную службу Украины”, медалью “Защитнику Отечества”, медалью “За спасенную жизнь”.

В Государственной службе по чрезвычайным ситуациям орденом “За мужество” ІІІ степени награжденно шесть человек, одного из них – посмертно.

Орденом “За заслуги” ІІІ степени отмечены восемь работников Государственного бюро расследований.

В Государственной пограничной службе орденом Богдана Хмельницкого ІІІ степени, орденом “За мужество” ІІІ степени, медалью “За военную службу Украины”, медалью “За безупречную службу” ІІІ степени, медалью “Защитнику Отечества” и медалью “За спасенную жизнь” награждены 37 пограничников, из них четыре посмертно.

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