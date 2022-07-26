Президент відзначив ще 198 віськовослужбовців державними нагородами
Київ • УНН
КИЇВ. 27 липня. УНН. Під час свого вечірнього звернення Президент України Володимир Зеленський проінформував, що відзначив ще 198 військовослужбовців державними нагородами. Про це повідомляє УНН.
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“Увечері підписав указ про нагородження наших воїнів. 198 учасників бойових дій відзначені державними нагородами України. Двоє з них – посмертно”, — йдеться у зверненні
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Загальна кількість відзначених нагородами уже становить понад 24 тисяч.
“І такий масштаб, така кількість подвигів вповні демонструють, якого рівня протистояння і якої жорстокості бойові дії”, — додав Зеленський.
Нагадаємо
Зеленський отримав Премію Вінстона Черчилля за лідерство.