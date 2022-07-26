Президент отметил еще 198 военнослужащих государственными наградами
Киев • УНН
КИЕВ. 27 июля. УНН. В ходе своего вечернего обращения Президент Украины Владимир Зеленский проинформировал, что отметил еще 198 военнослужащих государственными наградами. Об этом сообщает УНН.
Цитата
“Вечером подписал указ о награждении наших воинов. 198 участников боевых действий отмечены государственными наградами Украины. Двое из них – посмертно”, — говорится в обращении
Детали
Общее количество отмеченных наградами уже составляет более 24 тысяч.
“И такой масштаб, такое количество подвигов полностью демонстрируют, какого уровня противостояния и какой жестокости боевые действия”, — добавил Зеленский.
Напомним
Зеленский получил Премию Уинстона Черчилля за лидерство.