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Зустріч із представниками країн “коаліції рішучих” має пройти 4 квітня - Зеленський
1 квітня, 18:40 • 42423 перегляди

Зустріч із представниками країн “коаліції рішучих” має пройти 4 квітня - Зеленський

1 квітня, 17:04 • 89716 перегляди

Трамп розчарований лідерами України та росії - Білий дім

1 квітня, 12:21 • 127991 перегляди

Україна отримала ще €3,5 млрд від ЄС у межах Ukraine Facility

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1 квітня, 11:39 • 179361 перегляди

НАБУ “затримало” малолітніх дітей на трасі під Києвом - телефонувати адвокату заборонили, посилаючись на наказ керівництва

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1 квітня, 10:23 • 176043 перегляди

Пособництво рф: прокуратура назвала регіони-лідери за кількістю злочинів

Ексклюзив
1 квітня, 10:07 • 173494 перегляди

Виробники ліків сплачують найменше податків серед фармацевтичної галузі - ДПС

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1 квітня, 09:22 • 149875 перегляди

"Прослушка" в офісі адвокатів: Національна Асоціація подала заяву до Генпрокурора та ДБР про грубий злочин з боку НАБУ

1 квітня, 08:59 • 116028 перегляди

Україна буде працювати з США для досягнення взаємоприйнятного тексту угоди про копалини - Сибіга

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1 квітня, 07:46 • 109054 перегляди

НАБУ встановило "прослушку" в офісі столичних адвокатів - безпрецедентне порушення адвокатської таємниці

1 квітня, 05:30 • 312406 перегляди

Що зміниться з 1 квітня 2025 року: перерахунок пенсій, перебронювання та ціни на цигарки

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Зеленський відзначив нагородами українських захисників

Зеленський відзначив нагородами українських захисників

Київ • УНН

 • 113518 перегляди

КИЇВ. 2 серпня. УНН. Президент України Володимир Зеленський підписав указ про відзначення державними нагородами українських захисників і рятувальників, передає УНН.

Деталі

Нагороджено 114 бійців Національної гвардії, з них 19 – посмертно. Вони нагороджені орденом Богдана Хмельницького ІІІ ступеня, орденом “За мужність” ІІ ступеня, орденом “За мужність” ІІІ ступеня, орденом Данила Галицького, медаллю “За військову службу Україні”, медаллю “Захиснику Вітчизни”, медаллю “За врятоване життя”.

У Державній службі з надзвичайний ситуацій орденом “За мужність” ІІІ ступеня нагороджено шістьох осіб, одного з них – посмертно.

Орденом “За заслуги” ІІІ ступеня відзначено вісьмох працівників Державного бюро розслідувань.

У Державній прикордонній службі орденом Богдана Хмельницького ІІІ ступеня, орденом “За мужність” ІІІ ступеня, медаллю “За військову службу Україні”, медаллю “За бездоганну службу” ІІІ ступеня, медаллю “Захиснику Вітчизни” та медаллю “За врятоване життя” нагороджено 37 прикордонників, з них чотирьох посмертно.

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