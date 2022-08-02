Зеленський відзначив нагородами українських захисників
Київ • УНН
КИЇВ. 2 серпня. УНН. Президент України Володимир Зеленський підписав указ про відзначення державними нагородами українських захисників і рятувальників, передає УНН.
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Нагороджено 114 бійців Національної гвардії, з них 19 – посмертно. Вони нагороджені орденом Богдана Хмельницького ІІІ ступеня, орденом “За мужність” ІІ ступеня, орденом “За мужність” ІІІ ступеня, орденом Данила Галицького, медаллю “За військову службу Україні”, медаллю “Захиснику Вітчизни”, медаллю “За врятоване життя”.
У Державній службі з надзвичайний ситуацій орденом “За мужність” ІІІ ступеня нагороджено шістьох осіб, одного з них – посмертно.
Орденом “За заслуги” ІІІ ступеня відзначено вісьмох працівників Державного бюро розслідувань.
У Державній прикордонній службі орденом Богдана Хмельницького ІІІ ступеня, орденом “За мужність” ІІІ ступеня, медаллю “За військову службу Україні”, медаллю “За бездоганну службу” ІІІ ступеня, медаллю “Захиснику Вітчизни” та медаллю “За врятоване життя” нагороджено 37 прикордонників, з них чотирьох посмертно.
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