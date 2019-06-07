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Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины
17:42 • 26378 просмотра

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины

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США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?
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США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?

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В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы
13:58 • 65151 просмотра

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7 марта, 06:35 • 110316 просмотра

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 136876 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 144472 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

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Зеленский отреагировал на обострение на Донбассе

Зеленский отреагировал на обострение на Донбассе

Киев  •  УНН

 • 19148 просмотра

КИЕВ. 7 июня. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский считает, что обострение ситуации на Донбассе, в результате которого двое украинских военных погибли, а восемь получили ранения, свидетельствуют о потере Россией контроля над наемниками. Об этом УНН сообщает со ссылкой на заявление Президента, размещенное на официальном интернет-представительстве Главы государства.

"Вопиющее нарушение Минских соглашений - применение артиллерии - свидетельствует, по меньшей мере, о частичной потере управления и контроля над наемниками. Мы надеемся, что российская сторона возобновит контроль над этими подразделениями", - сказал глава государства.

Владимир Зеленский также выразил соболезнования семьям погибших и поблагодарил за мужество и стойкость украинских военнослужащих, которые подверглись атаке. Он отметил, что на дипломатическом уровне Украина и в дальнейшем будет настаивать на прекращении огня и освобождении пленных.

"Обстрелы украинских военных - очевидная попытка в очередной раз сорвать процесс переговоров о прекращении огня. Кто бы ни отдал приказ - Вооруженные силы Украины будут отвечать жестко и в соответствии с ситуацией. А на дипломатическом уровне наша позиция о необходимости прекращения огня и освобождения пленных останется твердой и неизменной", - заявил Президент.

Напомним, сегодня ночью ситуация в районе проведения ООС обострилась. Боевики, нарушив Минские договоренности, атаковали украинские подразделения в районе населенного пункта Новолуганское с применением артиллерии.

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