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Зеленський відреагував на загострення на Донбасі

Київ • УНН

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КИЇВ. 7 червня. УНН. Президент України Володимир Зеленський вважає, що загострення ситуації на Донбасі, внаслідок якого двоє українських військових загинули, а восьмеро отримали поранення, свідчать про втрату Росією контролю над найманцями. Про це повідомляє УНН, посилаючись на заяву Президента, розміщену на офіційному інтернет-представництві Глави держави.

"Кричуще порушення Мінських угод – застосування артилерії – свідчить, щонайменше, про часткову втрату управління та контролю над найманцями. Ми сподіваємося, що російська сторона відновить контроль над цими підрозділами", – сказав Глава держави.

Володимир Зеленський також висловив співчуття родинам загиблих і подякував за мужність і стійкість українським військовослужбовцям, які зазнали атаки. Він наголосив, що на дипломатичному рівні Україна й надалі наполягатиме на припиненні вогню та звільненні полонених.

"Обстріли українських військових – очевидна спроба вкотре зірвати процес перемовин щодо припинення вогню. Хоч би хто віддав наказ – Збройні сили України відповідатимуть жорстко та відповідно до ситуації. А на дипломатичному рівні наша позиція про необхідність припинення вогню та звільнення полонених залишиться твердою та незмінною", – заявив Президент.

Нагадаємо, сьогодні вночі ситуація у районі проведення ООС загострилась. Бойовики, порушивши Мінські домовленості, атакували українські підрозділи у районі населеного пункту Новолуганське із застосуванням артилерії.

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