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Зеленский отреагировал на решение ПАСЕ относительно возвращения России

Киев • УНН

 • 85656 просмотра

КИЕВ. 25 июня. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский на своей странице в Facebook отреагировал на решение ПАСЕ о возвращении России, передает УНН.

Зеленский отреагировал на решение ПАСЕ относительно возвращения России

"На прошлой неделе я лично обсуждал этот вопрос с Президентом Франции и с Федеральным канцлером Германии. Пытался убедить господина Макрона и госпожу Меркель, что возвращение российской делегации в ПАСЕ возможно лишь после того, как Россия выполнит принципиальные требования Ассамблеи. Жаль, что наши европейские партнеры нас не услышали и поступили иначе. Я благодарен украинской парламентской делегации и дружественным национальным делегациям, которые мужественно боролись до конца", - написал Президент.

Зеленский подчеркнул, что главным аргументом за возвращение стали необходимость защиты прав человека и гражданина как высших демократических ценностей.

"Надеюсь, что в вопросе защиты демократических ценностей ни у кого не было мыслей о ценностях материальных. А еще очень хочу увидеть, как сторонники возвращения российской делегации в Ассамблею - организацию, которая 70 лет защищает верховенство права в Европе, - отстаивать и требовать другого возвращения - возвращение пленных украинских моряков. Напоминаю, что именно сегодня, 25 июня, истекает срок выполнения соответствующего приказа Международного трибунала по морскому праву. С нетерпением ждем, как задекларированные положения относительно верховенства права будут воплощены в реальной жизни", - добавил он.

Как сообщал УНН, накануне ПАСЕ приняла изменения в регламенте, которые открывают дорогу к возвращению делегации РФ.

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