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Зеленский ответил еще на одну петицию об отставке

Киев • УНН

 • 10131 просмотра

КИЕВ. 12 июня. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский ответил на петицию об отмене петиции № 22/053360-эп "За отставку Президента Украины Владимира Зеленского". Кроме того, он объяснил, почему не может отменять петиции. Об этом говорится в ответе Зеленского на электронную петицию № 22/053988-эп, опубликованном на сайте Президента, передает УНН.

Зеленский ответил еще на одну петицию об отставке

Зеленский рассмотрел размещенную 23 мая 2019 года на вебсайте Официального интернет-представительства Президента Украины петицию № 22/053988-эп об отмене электронной петиции № 22/053360-эп "За отставку Президента Украины Владимира Зеленского", которая набрала более 25 тыс. подписей граждан.

"Сообщаю авторов, подписавших обращение и всех заинтересованных граждан, что я не поддерживаю электронную петицию № 22/053988-эп об отмене электронной петиции № 22/053360-эп "За отставку Президента Украины Владимира Зеленского", - говорится в ответе.

Также он отметил, что закон не предусматривает такой процедуры, как отмена петиции. Президент может только поддержать или не поддержать электронную петицию.

Однако, по его словам, сегодня никто не ограничен в праве инициировать электронные петиции к власти, даже в определенной степени троллинг, например упомянутая петиция о его отставке, потому что это один из механизмов демократии.

Напомним, 22 мая на официальном сайте Президента появилась петиция за отставку Зеленского.

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