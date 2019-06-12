Зеленський відповів ще на одну петицію щодо відставки
Київ • УНН
КИЇВ. 12 червня. УНН. Президент України Володимир Зеленський відповів на петицію про скасування петиції № 22/053360-еп “За відставку Президента України Володимира Зеленського”. Крім того, він пояснив, чому не може скасовувати петиції. Про це йдеться у відповіді Зеленського на електронну петицію № 22/053988-еп, опублікованій на сайті президента, передає УНН.
Зеленський розглянув розміщену 23 травня 2019 року на вебсайті Офіційного інтернет-представництва Президента України петицію № 22/053988-еп щодо скасування електронної петиції № 22/053360-еп “За відставку Президента України Володимира Зеленського”, яка набрала понад 25 тисяч підписів громадян.
“Повідомляю авторів, підписантів звернення та всіх зацікавлених громадян, що я не підтримую електронну петицію № 22/053988-еп щодо скасування електронної петиції № 22/053360-еп “За відставку Президента України Володимира Зеленського”, — йдеться у відповіді.
Також, він зазначив, що закон не передбачає такої процедури, як скасування петиції. Президент може лише підтримати чи не підтримати електронну петицію.
Проте, за його словами, сьогодні ніхто не обмежений в праві ініціювати електронні петиції до влади, навіть певною мірою тролінгові, як-от згадана петиція про його відставку, бо це один з механізмів демократії.
Нагадаємо, 22 травня на офіційному сайті президента з’явилася петиція за відставку Зеленського.