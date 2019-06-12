Зеленський відповів ще на одну петицію щодо відставки

КИЇВ. 12 червня. УНН. Президент України Володимир Зеленський відповів на петицію про скасування петиції № 22/053360-еп “За відставку Президента України Володимира Зеленського”. Крім того, він пояснив, чому не може скасовувати петиції. Про це йдеться у відповіді Зеленського на електронну петицію № 22/053988-еп, опублікованій на сайті президента, передає УНН.