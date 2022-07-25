Зеленский: отношения Украины с Гватемалой – это мостик ко всему региону Латинской Америки

ukru
09:00 • 29812 просмотра

Как правильно посадить плодовый сад: советы

14 марта, 19:57 • 108852 просмотра

Пять впечатляющих фильмов в жанре фэнтези: что посмотреть в эти выходные

14 марта, 19:56 • 121687 просмотра

“Я был немного саркастичным”: Трамп о завершении войны за 24 часа

Эксклюзив
14 марта, 16:00 • 110671 просмотра

Тренды весны 2025: люкс-спорт, лен, шифон и объемные аксессуары

14 марта, 14:57 • 140641 просмотра

Официально: ЕС продлил санкции против рф еще на полгода, но не возобновил 4 человек в списке

14 марта, 14:16 • 139515 просмотра

В Одессе задержали подозреваемого в убийстве активиста Ганула – МВД

14 марта, 13:40 • 113886 просмотра

Трамп после переговоров с путиным: "есть очень хороший шанс" для завершения войны

Эксклюзив
14 марта, 13:04 • 107044 просмотра

Неделя борьбы с глаукомой: офтальмолог рассказал, как защитить свое зрение

Эксклюзив
14 марта, 12:17 • 93496 просмотра

Сомнолог рассказала, как улучшить сон, и что не желательно делать перед ним

14 марта, 10:03 • 111493 просмотра

Открыто уголовное производство по факту убийства активиста Ганула в Одессе

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Популярные новости
В Чернигове обстрел повредил многоэтажку, горит авто рядом

В Чернигове обстрел повредил многоэтажку, горит авто рядом

15 марта, 01:46 • 70364 просмотра
В Чернигове локализовали пожар после удара агрессора по жилой многоэтажке

В Чернигове локализовали пожар после удара агрессора по жилой многоэтажке

15 марта, 02:18 • 49701 просмотра
В Киеве остановлено движение поездов между станциями "Лесная" и "Днепр"

В Киеве остановлено движение поездов между станциями "Лесная" и "Днепр"

04:29 • 59100 просмотра
В Запорожской области поврежден инфраструктурный объект из-за вражеской агрессии

В Запорожской области поврежден инфраструктурный объект из-за вражеской агрессии

04:39 • 48379 просмотра
Глава ассоциации "Производители лекарств Украины" попытался объяснить фармацевтический парадокс, когда украинские препараты дорожают больше иностранных

Глава ассоциации "Производители лекарств Украины" попытался объяснить фармацевтический парадокс, когда украинские препараты дорожают больше иностранных

07:00 • 42969 просмотра
публикации
Как правильно посадить плодовый сад: советы

Как правильно посадить плодовый сад: советы

09:00 • 29812 просмотра
Глава ассоциации "Производители лекарств Украины" попытался объяснить фармацевтический парадокс, когда украинские препараты дорожают больше иностранных

Глава ассоциации "Производители лекарств Украины" попытался объяснить фармацевтический парадокс, когда украинские препараты дорожают больше иностранных

07:00 • 42969 просмотра
Установить хотят на месте ленина, а на открытие позвать Трампа: все, что известно о памятнике Вашингтона в Киеве

Установить хотят на месте ленина, а на открытие позвать Трампа: все, что известно о памятнике Вашингтона в Киеве

12 марта, 19:49 • 238136 просмотра
Итоги недели моды в Париже: яркие впечатления и дебюты осени-зимы 2025-2026

Итоги недели моды в Париже: яркие впечатления и дебюты осени-зимы 2025-2026

12 марта, 15:33 • 268049 просмотра
После розыска активов в космосе АРМА под руководством Думы взялось за университеты

После розыска активов в космосе АРМА под руководством Думы взялось за университеты

12 марта, 15:09 • 204997 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Актуальные места
Реклама
УНН Lite
Пять впечатляющих фильмов в жанре фэнтези: что посмотреть в эти выходные

Пять впечатляющих фильмов в жанре фэнтези: что посмотреть в эти выходные

14 марта, 19:57 • 108852 просмотра
Фассбендер "прорекламировал" Крейга на роль Бонда вместо себя

Фассбендер "прорекламировал" Крейга на роль Бонда вместо себя

14 марта, 12:29 • 102475 просмотра
Джастин Бибер впервые появился на публике после признания о "синдроме самозванца"

Джастин Бибер впервые появился на публике после признания о "синдроме самозванца"

14 марта, 09:55 • 120301 просмотра
Помолвку Тома Холланда и Зендеи подтвердил коллега по фильму - СМИ

Помолвку Тома Холланда и Зендеи подтвердил коллега по фильму - СМИ

13 марта, 15:21 • 122713 просмотра
Употребление алкоголя в умеренных дозах на удивление хорошо для уровня холестерина - исследование

Употребление алкоголя в умеренных дозах на удивление хорошо для уровня холестерина - исследование

13 марта, 12:00 • 129901 просмотра
Актуальное
Зеленский: отношения Украины с Гватемалой – это мостик ко всему региону Латинской Америки

Зеленский: отношения Украины с Гватемалой – это мостик ко всему региону Латинской Америки

Киев • УНН

 • 109220 просмотра

КИЕВ. 25 июля. УНН. Отношения Украины с Гватемалой – это мостик ко всему региону Латинской Америки. Об этом заявил Президент Украины Владимир Зеленский в видеообращении, передает УНН.

Цитата

"Сегодня состоялся визит в Киев Президента Гватемалы – первый за все годы нашей независимости. И дело не только в том, что мы получили от этого латиноамериканского государства полную поддержку, но и в том, что наши отношения с ней - это мостик ко всему региону Латинской Америки", - сказал Зеленский.

Детали

По его словам, украинская дипломатия постепенно открывает для нашего общества новые магистральные направления – Центральную и Южную Америку, Африку, страны арабского мира, Южной и Юго-Восточной Азии.

"К сожалению, внимания к этим макрорегионам было мало. И это чувствуется, когда нужно аккумулировать поддержку для Украины, в частности, на международных площадках", - отметил Зеленский.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Президент Гватемалы посетил Киевщину

Президент выразил благодарность Гватемали и президенту Джамматтеи, с которым сегодня провел переговоры, за принципиальное и последовательное осуждение российской агрессии и участие в защите международного правопорядка.

"Кризис, созданный россией, бьет по всем в мире, и никому не удастся остаться в стороне, когда россия провоцирует хаос на рынке продовольствия, на энергетических рынках или просто в международных отношениях. По результатам переговоров я уверен, что позиция Украины будет услышана в Латинской Америке. Договорились с господином Президентом об отмене визовых ограничений и о перезапуске торгово-экономических отношений между нашими государствами", - рассказал Зеленский.

Дополнение

Президент Гватемалы Алехандро Джамматтеи Файи заявил о готовности его страны оказать гуманитарную помощь Украине, в том числе в преодолении разрушительных последствий российского вторжения и восстановления гражданской инфраструктуры.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

политика

Обратиться по вопросам размещения рекламы