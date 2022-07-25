Зеленський: відносини України з Гватемалою - це місточок до всього регіону Латинської Америки

ukru
Зустріч із представниками країн “коаліції рішучих” має пройти 4 квітня - Зеленський
1 квітня, 18:40 • 42327 перегляди

Зустріч із представниками країн “коаліції рішучих” має пройти 4 квітня - Зеленський

1 квітня, 17:04 • 89625 перегляди

Трамп розчарований лідерами України та росії - Білий дім

1 квітня, 12:21 • 127917 перегляди

Україна отримала ще €3,5 млрд від ЄС у межах Ukraine Facility

Ексклюзив
1 квітня, 11:39 • 179286 перегляди

НАБУ “затримало” малолітніх дітей на трасі під Києвом - телефонувати адвокату заборонили, посилаючись на наказ керівництва

Ексклюзив
1 квітня, 10:23 • 175975 перегляди

Пособництво рф: прокуратура назвала регіони-лідери за кількістю злочинів

Ексклюзив
1 квітня, 10:07 • 173459 перегляди

Виробники ліків сплачують найменше податків серед фармацевтичної галузі - ДПС

Ексклюзив
1 квітня, 09:22 • 149848 перегляди

"Прослушка" в офісі адвокатів: Національна Асоціація подала заяву до Генпрокурора та ДБР про грубий злочин з боку НАБУ

1 квітня, 08:59 • 116021 перегляди

Україна буде працювати з США для досягнення взаємоприйнятного тексту угоди про копалини - Сибіга

Ексклюзив
1 квітня, 07:46 • 109050 перегляди

НАБУ встановило "прослушку" в офісі столичних адвокатів - безпрецедентне порушення адвокатської таємниці

1 квітня, 05:30 • 312364 перегляди

Що зміниться з 1 квітня 2025 року: перерахунок пенсій, перебронювання та ціни на цигарки

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+8°
2.6 м/с
94 %
745 мм
Похмуро, очікується, що дощ почнеться через 2 години
Популярнi новини

Окупанти завдали десятки ударів по Дніпропетровщині: серед постраждалих 14-річний хлопчик

1 квітня, 16:13 • 39281 перегляди

Forbes оголосив рейтинг найбагатших людей світу у 2025 році: Ілон Маск очолив список, обігнавши Марка Цукерберга

1 квітня, 16:16 • 29943 перегляди

В Україні запустили додатковий потяг по маршруту Київ-Трускавець

1 квітня, 16:28 • 24099 перегляди

Четверта частина саги "Людина-павук" з Томом Голландом у головній ролі отримала офіційну назву та дату виходу

1 квітня, 16:49 • 50492 перегляди

Напад в Амстердамі: українцю інкримінують замах на вбивство з тероризмом

1 квітня, 17:04 • 21233 перегляди
Публікації

“Масштабне оновлення продовжується”: АРМА знайшло нове виправдання для неефективного реєстру арештованих активів

1 квітня, 13:38 • 187096 перегляди

Що зміниться з 1 квітня 2025 року: перерахунок пенсій, перебронювання та ціни на цигарки

1 квітня, 05:30 • 312364 перегляди

"День визволення Америки" – коли вступають в силу мита Трампа і що варто про це знати

31 березня, 10:29 • 572761 перегляди

Енергії тижня після затемнення: аналіз, пауза та переосмислення
Ексклюзив

31 березня, 05:38 • 516095 перегляди

Нова угода США та України: що кажуть про неї чиновники з обох боків Атлантики і чи варто непокоїтись українцям

29 березня, 14:28 • 716336 перегляди
Реклама
Актуальнi люди

Володимир Зеленський

Дональд Трамп

Анналена Бербок

Ілон Маск

Андрій Сибіга

Актуальні місця

Україна

Сполучені Штати

Німеччина

Київ

Франція

Реклама
УНН Lite

Четверта частина саги "Людина-павук" з Томом Голландом у головній ролі отримала офіційну назву та дату виходу

1 квітня, 16:49 • 50492 перегляди

Меган Маркл рекламує свої джеми, публікуючи фотографії "за лаштунками"

1 квітня, 13:05 • 93519 перегляди

Стендап-комік Алла Волкова народила первістка: перше фото

1 квітня, 11:05 • 121067 перегляди

"Вона тепер моя": Марк Цукерберг купив сорочку, яку носив його кінодвійник

1 квітня, 07:47 • 144058 перегляди

Чотири байопіки про Beatles анонсували на 2028 рік: розкрито зірковий акторський склад

1 квітня, 06:11 • 157543 перегляди
Актуальне

MIM-104 Patriot

Безпілотний літальний апарат

IRIS-T

Зенітна установка Gepard

Фокс Ньюс

Зеленський: відносини України з Гватемалою - це місточок до всього регіону Латинської Америки

Зеленський: відносини України з Гватемалою - це місточок до всього регіону Латинської Америки

Київ • УНН

 • 109223 перегляди

КИЇВ. 25 липня. УНН. Відносини України з Гватемалою - це місточок до всього регіону Латинської Америки. Про це заявив Президент України Володимир Зеленський у відеозверненні, передає УНН.

Цитата

"Сьогодні відбувся візит до Києва Президента Гватемали – перший за всі роки нашої незалежності. І річ не тільки в тому, що ми отримали від цієї латиноамериканської держави повну підтримку, а й у тому, що наші відносини з нею – це місточок до всього регіону Латинської Америки", - сказав Зеленський.

Деталі

За його словами, українська дипломатія поступово відкриває для нашого суспільства нові магістральні напрямки – Центральну та Південну Америку, Африку, країни арабського світу, Південної та Південно-Східної Азії.

"На жаль, уваги до цих макрорегіонів було замало. І це відчувається, коли потрібно акумулювати підтримку для України, зокрема на міжнародних майданчиках", - зазначив Зеленський.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Президент Гватемали відвідав Київщину

Президент висловив вдячність Гватемалі й президенту Джамматтеі, з яким сьогодні провів переговори, за принципове й послідовне засудження російської агресії та участь у захисті міжнародного правопорядку.

"Кризи, створені росією, бʼють по всіх у світі, і нікому не вдасться залишитись осторонь, коли росія провокує хаос на ринку продовольства, на енергетичних ринках чи просто у міжнародних відносинах. За результатами переговорів я впевнений, що позиція України буде почута в Латинській Америці. Домовились з паном Президентом про скасування візових обмежень і про перезапуск торговельно-економічних відносин між нашими державами", - розповів Зеленський.

Доповнення

Президент Гватемали Алехандро Джамматтеі Файі заявив про готовність його країни надати гуманітарну допомогу Україні, зокрема в подоланні руйнівних наслідків російського вторгнення та відновлення цивільної інфраструктури.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

Політика
Bitcoin
$84,969.20
Золото
$3,153.14
Tesla
$268.93
Brent
$74.43
S&P 500
$5,597.74
Газ TTF
$42.45
Ethereum
$1,889.42