Зеленський: відносини України з Гватемалою - це місточок до всього регіону Латинської Америки
Київ • УНН
КИЇВ. 25 липня. УНН. Відносини України з Гватемалою - це місточок до всього регіону Латинської Америки. Про це заявив Президент України Володимир Зеленський у відеозверненні, передає УНН.
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"Сьогодні відбувся візит до Києва Президента Гватемали – перший за всі роки нашої незалежності. І річ не тільки в тому, що ми отримали від цієї латиноамериканської держави повну підтримку, а й у тому, що наші відносини з нею – це місточок до всього регіону Латинської Америки", - сказав Зеленський.
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За його словами, українська дипломатія поступово відкриває для нашого суспільства нові магістральні напрямки – Центральну та Південну Америку, Африку, країни арабського світу, Південної та Південно-Східної Азії.
"На жаль, уваги до цих макрорегіонів було замало. І це відчувається, коли потрібно акумулювати підтримку для України, зокрема на міжнародних майданчиках", - зазначив Зеленський.
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Президент висловив вдячність Гватемалі й президенту Джамматтеі, з яким сьогодні провів переговори, за принципове й послідовне засудження російської агресії та участь у захисті міжнародного правопорядку.
"Кризи, створені росією, бʼють по всіх у світі, і нікому не вдасться залишитись осторонь, коли росія провокує хаос на ринку продовольства, на енергетичних ринках чи просто у міжнародних відносинах. За результатами переговорів я впевнений, що позиція України буде почута в Латинській Америці. Домовились з паном Президентом про скасування візових обмежень і про перезапуск торговельно-економічних відносин між нашими державами", - розповів Зеленський.
Доповнення
Президент Гватемали Алехандро Джамматтеі Файі заявив про готовність його країни надати гуманітарну допомогу Україні, зокрема в подоланні руйнівних наслідків російського вторгнення та відновлення цивільної інфраструктури.