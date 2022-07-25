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Президент Гватемали заявив про готовність надати гуманітарну допомогу Україні

Президент Гватемали заявив про готовність надати гуманітарну допомогу Україні

Київ • УНН

 • 267889 перегляди

КИЇВ. 25 липня. УНН. Президент Гватемали Алехандро Джамматтеі Файі заявив про готовність його країни надати гуманітарну допомогу Україні, зокрема в подоланні руйнівних наслідків російського вторгнення та відновлення цивільної інфраструктури. Про це повідомляє УНН з посиланням на ОП.

Цитата

«Глави держав рішуче засудили неспровоковану, невиправдану та незаконну загарбницьку війну росії проти України, а також підтвердили свою чітку налаштованість підтримувати відповідні кримінальні розслідування з метою притягнення до відповідальності всіх винних у воєнних злочинах рф в Україні. Високі сторони заявили про готовність спільно просувати ініціативу щодо заснування Спеціального кримінального трибуналу для покарання за злочин агресії, скоєний росією проти України», - йдеться в повідомленні.

Деталі

Президенти України та Гватемали вважають неприйнятною окупацію та блокування росією українських портів у Чорному та Азовському морях, знищення російськими військами сільськогосподарських угідь, техніки, зерносховищ та підприємств із переробки сільськогосподарської продукції та виробництва продуктів харчування.

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«Його Високоповажність Президент Гватемали привітав домовленості, досягнуті у Стамбулі щодо розблокування вивезення українського зерна з чорноморських портів. Глави Української та Гватемальської держав висловили сподівання, що російська сторона неухильно дотримуватиметься досягнутих домовленостей», - зазначається в повідомленні.

Також Зеленський висловив подяку Алехандро Джамматтеі Файі за послідовну підтримку України на всіх міжнародних майданчиках та форумах, долучення до міжнародних зусиль, спрямованих на подальшу політичну ізоляцію держави-агресора.

«Президент Республіки Гватемала заявив про готовність його країни надати гуманітарну допомогу Україні, зокрема в подоланні руйнівних наслідків російського вторгнення та відновлення цивільної інфраструктури зруйнованих українських населених пунктів. Високі керівники висловили зацікавленість у розширенні співпраці між Україною та Республікою Гватемала в галузі освіти, науки та технологій, домовилися в майбутньому збільшити обмін студентами й стажерами, а також надати сприяння у реалізації спільних наукових проектів», - йдеться в заяві.

Окрім того, глави держав домовилися сприяти розвитку співпраці у сфері туризму шляхом налагодження прямих зв’язків між туристичними відомствами двох країн.

«Україна та Гватемала погодилися продовжити роботу із взаємного розширення дипломатичної та консульської присутності в обох державах та надавати всіляке подальше сприяння роботі відповідних установ», - йдеться в заяві.

Глави Української та Гватемальської держав заявили про наміри активізувати двосторонній політичний, економічний та культурно-гуманітарний діалог, розбудовувати договірно-правову базу двосторонніх відносин на благо й заради процвітання дружніх народів України та Республіки Гватемала.

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