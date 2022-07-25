Президент Гватемалы заявил о готовности оказать гуманитарную помощь Украине

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«Главы государств решительно осудили неспровоцированную, неоправданную и незаконную захватническую войну россии против Украины, а также подтвердили свою четкую настроенность поддерживать соответствующие уголовные расследования с целью привлечения к ответственности всех виновных в военных преступлениях рф в Украине. Высокие стороны заявили о готовности совместно продвигать инициативу по созданию Специального уголовного трибунала для наказания за преступление агрессии, совершенное россией против Украины», - говорится в сообщении.

Детали

Президенты Украины и Гватемалы считают неприемлемой оккупацию и блокирование россией украинских портов в Черном и Азовском морях, уничтожение российскими войсками сельскохозяйственных угодий, техники, зернохранилищ и предприятий по переработке сельскохозяйственной продукции и производству продуктов питания.

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«Его Превосходительство Президент Гватемалы приветствовал договоренности, достигнутые в Стамбуле относительно разблокирования вывоза украинского зерна из черноморских портов. Главы Украинского и Гватемальского государств выразили надежду, что российская сторона будет неукоснительно соблюдать достигнутые договоренности», - отмечается в сообщении.

Также Зеленский выразил благодарность Алехандро Джамматтеи Файи за последовательную поддержку Украины на всех международных площадках и форумах, приобщение к международным усилиям, направленным на дальнейшую политическую изоляцию государства-агрессора.

«Президент Республики Гватемала заявил о готовности его страны оказать гуманитарную помощь Украине, в частности, в преодолении разрушительных последствий российского вторжения и восстановлении гражданской инфраструктуры разрушенных украинских населенных пунктов. Высокие руководители выразили заинтересованность в расширении сотрудничества между Украиной и Республикой Гватемала в области образования, науки и технологий, договорились в будущем увеличить обмен студентами и стажерами, а также оказать содействие в реализации совместных научных проектов», - говорится в заявлении.

Кроме того, главы государств договорились содействовать развитию сотрудничества в сфере туризма путем налаживания прямых связей между туристическими ведомствами двух стран.

«Украина и Гватемала согласились продолжить работу по взаимному расширению дипломатического и консульского присутствия в обоих государствах и оказывать всяческое содействие работе соответствующих учреждений», - говорится в заявлении.

Главы Украинского и Гватемальского государств заявили о намерениях активизировать двусторонний политический, экономический и культурно-гуманитарный диалог, развивать договорно-правовую базу двусторонних отношений во благо и ради процветания дружественных народов Украины и Республики Гватемала.