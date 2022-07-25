Президент Гватемали відвідав Київщину

Цитата

"Президент Гватемали висловив свою підтримку Україні та наголосив, що про злочини росії має знати весь світ. Вдячні пану Джамматтеї за увагу до Київської області. Офіційні візити міжнародних партнерів є важливою складовою у війні, яка також триває й на інформаційному полі", – ідеться у повідомленні.

Нагадаємо

Україна та Гватемала укладуть угоду про безвіз.