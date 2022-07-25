Президент Гватемали відвідав Київщину
Київ • УНН
КИЇВ. 25 липня. УНН. Президент Республіки Гватемала Алехандо Джамматтеї відвідав Бородянку, Бучу та Ірпінь, які стали символом звірств російської армії проти цивільних українців. Про це у Telegram повідомила Київська ОВА, інформує УНН.
Цитата
"Президент Гватемали висловив свою підтримку Україні та наголосив, що про злочини росії має знати весь світ. Вдячні пану Джамматтеї за увагу до Київської області. Офіційні візити міжнародних партнерів є важливою складовою у війні, яка також триває й на інформаційному полі", – ідеться у повідомленні.
Нагадаємо
Україна та Гватемала укладуть угоду про безвіз.