Президент Гватемалы посетил Киевскую область

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"Президент Гватемалы выразил свою поддержку Украине и подчеркнул, что о преступлениях россии должен знать весь мир. Благодарны господину Джамматтеи за внимание к Киевской области. Официальные визиты международных партнеров являются важной составляющей в войне, которая также продолжается и на информационном поле", – говорится в сообщении.

Напомним

Украина и Гватемала заключат соглашение о безвизе.