Зеленский: убийство Шеремета - это позор для Украины

"Сегодня четвертая годовщина со дня убийства Павла Шеремета. В Беларуси, России и Украине он стоял за ценности демократии, права и свободы человека. Прежде всего - за право гражданина на свободное мнение и слово. И за обязательство власти быть честной, прозрачной и ответственной перед гражданами", - написал Зеленский.

Зеленский отметил, что у Шеремета "никогда не смогли бы отобрать свободу, поэтому заказчики решили отобрать жизнь".

"Его дерзкое убийство - потеря для всех независимых СМИ и журналистов. А еще это преступление - позор для Украины. Дело Павла Шеремета находится под пристальным вниманием и контролем всего украинского общества", - отметил Зеленский.

По его словам, обществу нужны четкие ответы и убедительные, неопровержимые доказательства.

"Обязанность государства и правоохранительных органов - сделать все, чтобы в суде украинцы и весь цивилизованный мир увидели настоящих убийц Павла Шеремета. А потом - настоящих организаторов и заказчиков этого преступления. Как бы трудно не было найти правду. Сколько бы усилий и времени это не забрало. Павел Шеремет - скорбь, память, правосудие", - написал Зеленский.

Как сообщалось, в центре Киева, на месте убийства журналиста Павла Шеремета, сегодня, в четвертую годовщину со дня его гибели, открыли мемориальную доску в честь журналиста.

Напомним, 20 июля 2016 года около 7:45 утра произошел взрыв в автомобиле на перекрестке улиц Богдана Хмельницкого и Ивана Франко в Киеве. В результате взрыва погиб известный журналист Павел Шеремет.

Также правоохранители назвали подозреваемых в убийстве Павла Шеремета: Яна Дугарь, Андрей Антоненко, супруги Инна и Владислав Грищенко, Юлия Кузьменко.

Кроме того, досудебное расследование по делу об убийстве журналиста Павла Шеремета было завершено.

Добавим, в случае, если правоохранители пришли к неправильным выводам в расследовании убийства Павла Шеремета, Президент Владимир Зеленский готов нести ответственность.