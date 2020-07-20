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Зеленський: вбивство Шеремета - це ганьба для України

Зеленський: вбивство Шеремета - це ганьба для України

Київ • УНН

 • 18109 перегляди

КИЇВ. 20 липня. УНН. Президент України Володимир Зеленський заявив, що вбивство журналіста Павла Шеремета – це ганьба для України та втрата для всіх незалежних медіа та журналістів. Про це він написав на своїй сторінці у Facebook, передає УНН.

"Сьогодні четверта річниця з дня вбивства Павла Шеремета. У Білорусі, Росії та Україні він стояв за цінності демократії, права та свободи людини. Насамперед – за право громадянина на вільну думку та слово. Та за обов'язок влади бути чесною, прозорою й відповідальною перед громадянами", - написав Зеленський.

Зеленський наголосив, що у Шеремета "ніколи не змогли б відібрати свободу, тому замовники вирішили відібрати життя".

"Його зухвале вбивство – втрата для всіх незалежних медіа та журналістів. А ще цей злочин – ганьба для України. Справа Павла Шеремета перебуває під пильною увагою та контролем всього українського суспільства", - зазначив Зеленський.

За його словами, суспільству потрібні чіткі відповіді та переконливі, беззаперечні докази.

"Обов’язок держави та правоохоронних органів - зробити все, щоб у суді українці та весь цивілізований світ побачили справжніх убивць Павла Шеремета. А згодом – справжніх організаторів і замовників цього злочину. Як би важко не було знайти правду. Скільки б зусиль і часу це не забрало. Павло Шеремет – скорбота, пам’ять, правосуддя", - написав Зеленський.

Як повідомлялося, у центрі Києва, на місці вбивства журналіста Павла Шеремета, сьогодні, у четверті роковини з дня його загибелі, відкрили меморіальну дошку на честь журналіста.

Нагадаємо, 20 липня 2016 року близько 7:45 ранку стався вибух в автомобілі на перехресті вулиць Богдана Хмельницького та Івана Франка в Києві. В результаті вибуху загинув відомий журналіст Павло Шеремет.

Також правоохоронці назвали підозрюваних у вбивстві Павла Шеремета: Яна Дугарь, Андрій Антоненко, подружжя Інна та Владислав Грищенки, Юлія Кузьменко.

Окрім того, досудове розслідування у справі щодо вбивства журналіста Павла Шеремета було завершено.

Додамо, у разі, якщо правоохоронці прийшли до неправильних висновків у розслідуванні вбивства Павла Шеремета, Президент Володимир Зеленський готовий нести відповідальність.

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