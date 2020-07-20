Четверті роковини загибелі Шеремета: у столиці відкрили меморіал

Так, 20 липня 2020 року минають четверті роковини вбивства Павла Шеремета. Сьогодні небайдужі люди, зокрема колеги-журналісти, прийшли вшанувати його пам'ять. Також сьогодні відбулося відкриття меморіальної дошки на його честь.

Окрім того, учасники акції вимагають знайти справжніх замовників та вбивць Шеремета.

Нагадаємо, 20 липня 2016 року близько 7:45 ранку стався вибух в автомобілі на перехресті вулиць Богдана Хмельницького та Івана Франка в Києві. В результаті вибуху загинув відомий журналіст Павло Шеремет.



Торік правоохоронці назвали підозрюваних у вбивстві Павла Шеремета: Яна Дугарь, Андрій Антоненко, подружжя Інна та Владислав Грищенки, Юлія Кузьменко. Окрім того, досудове розслідування у справі щодо вбивства журналіста Павла Шеремета було завершено.