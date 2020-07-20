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19 березня, 18:42 • 87875 перегляди

Трамп заявив, що США можуть бути корисними в управлінні українськими АЕС

19 березня, 18:06 • 129858 перегляди

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19 березня, 14:10 • 112307 перегляди

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19 березня, 10:24 • 126870 перегляди

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Четверті роковини загибелі Шеремета: у столиці відкрили меморіал

Четверті роковини загибелі Шеремета: у столиці відкрили меморіал

Київ • УНН

 • 14673 перегляди

КИЇВ. 20 липня. УНН. У центрі Києва, на місці вбивства журналіста Павла Шеремета, сьогодні, у четверті роковини з дня його загибелі, відкрили меморіальну дошку на честь журналіста, передає кореспондент УНН.

Так, 20 липня 2020 року минають четверті роковини вбивства Павла Шеремета. Сьогодні небайдужі люди, зокрема колеги-журналісти, прийшли вшанувати його пам'ять. Також сьогодні відбулося відкриття меморіальної дошки на його честь.

Окрім того, учасники акції вимагають знайти справжніх замовників та вбивць Шеремета.

Нагадаємо, 20 липня 2016 року близько 7:45 ранку стався вибух в автомобілі на перехресті вулиць Богдана Хмельницького та Івана Франка в Києві. В результаті вибуху загинув відомий журналіст Павло Шеремет.

Торік правоохоронці назвали підозрюваних у вбивстві Павла Шеремета: Яна Дугарь, Андрій Антоненко, подружжя Інна та Владислав Грищенки, Юлія Кузьменко. Окрім того, досудове розслідування у справі щодо вбивства журналіста Павла Шеремета було завершено.

Українські Національні Новини

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