Четвертая годовщина гибели Шеремета: в столице открыли мемориал
Киев • УНН
КИЕВ. 20 июля. УНН. В центре Киева, на месте убийства журналиста Павла Шеремета, сегодня, в четвертую годовщину со дня его гибели, открыли мемориальную доску в честь журналиста, передает корреспондент УНН.
Так, 20 июля 2020 года четвертая годовщина убийства Павла Шеремета. Сегодня неравнодушные люди, в частности коллеги-журналисты, пришли почтить его память. Также сегодня состоялось открытие мемориальной доски в его честь.
Кроме того, участники акции требуют найти настоящих заказчиков и убийц Шеремета.
Напомним, 20 июля 2016 года около 7:45 утра произошел взрыв в автомобиле на перекрестке улиц Богдана Хмельницкого и Ивана Франко в Киеве. В результате взрыва погиб известный журналист Павел Шеремет.
В прошлом году правоохранители назвали подозреваемых в убийстве Павла Шеремета: Яна Дугарь, Андрей Антоненко, супруги Инна и Владислав Грищенко, Юлия Кузьменко. Кроме того, досудебное расследование по делу об убийстве журналиста Павла Шеремета было завершено.