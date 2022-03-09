Зеленский: все, что делают оккупанты с Мариуполем, - это уже за чертой зверства

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"Все, что делают оккупанты с Мариуполем, - это уже за чертой зверства. Европейцы, украинцы, мариупольцы! Сегодня мы должны быть едины в осуждении этого военного преступления России, в котором отражается все то зло, которое оккупанты принесли на нашу землю", - заявил Президент.

"Авиабомба на роддом - это окончательное доказательство. Доказательство того, что происходит геноцид украинцев!" - добавил Владимир Зеленский.

Также во время пропови, Президент призвал партнеров усилить санкции против России так, чтобы у нее не было никакой возможности продолжать этот геноцид в Украине.

Напомним

Зеленский заявил, что закончить войну можно с помощью прямого диалога с Путиным на основе взаимного компромисса.