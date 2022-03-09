Зеленський: усе, що роблять окупанти із Маріуполем, - це вже за межою звірства
Київ • УНН
КИЇВ. 10 лютого. УНН. Під час свого вечірнього звернення, Президент України Володимир Зеленський назвав обстріл половогого будинку у Маріуполі - звірством, спричиненим російськими окупантами. Про це інформує УНН.
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"Усе, що роблять окупанти із Маріуполем, - це вже за межою звірства. Європейці, українці, маріупольці! Сьогодні ми повинні бути єдиними в засудженні цього воєнного злочину Росії, у якому відображається все те зло, чке окупанти принесли на нашу землю", - заявив Президент.
"Авіабомба на пологовий будинок – це остаточний доказ. Доказ того, що відбувається геноцид українців!" -додав Володимир Зеленський.
Також під час пропови, Президент закликав країн-партнерів посилити санкції проти Росії так, щоб у неї не було жодної можливості продовжувати цей геноцид в Україні.
Нагадаємо
Зеленський заявив, що закінчити війну можна за допомогою прямого діалогу з Путіним на основі взаємного компромісу.