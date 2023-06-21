Зеленский: Украина принадлежит к пространству безопасности НАТО, как и к ценностному пространству ЕС
Киев • УНН
КИЕВ. 21 июня. УНН. Украина уже принадлежит к ценностному пространству Европейского Союза и на деле к пространству безопасности НАТО. Об этом заявил Президент Украины Владимир Зеленский во время выступления на международной Конференции по вопросам восстановления Украины (URC 2023), передает корреспондент УНН.
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"Так же как Украина уже принадлежит к ценностному пространству Европейского Союза, мы уже принадлежим к пространству безопасности НАТО. На самом деле подобно тому, как Украина уже является частью общего рынка Европейского Союза и на пути к полноценному членству, мы уже защищаем пространство для союзников и только ждем смелости всех союзников и лидеров, чтобы политически признать эту реальность. Благодаря тем же ценностям мы развиваем прочные двусторонние альянсы с лидерами демократического мира и Соединенным Королевством, США, Канадой, Японией, Австралией и членами ЕС, и это дает нам новую силу в обороне, экономике и глобальных перспективах для демократии", - рассказал Зеленский.
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Напомним
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что страна предлагает создавать основу для мира, которая основывается, в частности, на единстве, стабильности, безопасности и демократии.