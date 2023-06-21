Україна матиме власний шлях до вступу в НАТО - Пентагон
Київ • УНН
КИЇВ. 21 червня. УНН. Заступниця речника Пентагону Сабріна Сінгх, коментуючи потенційний вступ України до НАТО, заявила, що країна матиме власний шлях приєднання до Альянсу. Про це вона сказала на брифінгу, передає УНН.
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"Ми продовжуємо наголошувати на тому, що кожна країна має свій власний шлях, коли йдеться про членство в НАТО. Нас, безумовно, надихає те, що ми бачимо зі Швецією, і коли справа стосується України, у них буде власний шлях до вступу в НАТО", - сказала Сінгх.
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Заступниця нагадала, що НАТО дотримується політики відкритих дверей, коли йдеться про членство. Водночас Сінгх наголосила, що Сполучені Штати наразі зосереджені на тому, щоб переконатися, що Україна має те, що їй необхідно на полі бою.
"Ми, звісно, прагнемо до довгострокових зусиль, але зараз наші зусилля зосереджені на пакетах безпеки, які ми надаємо приблизно щотижня, і на тому, на тому, що ми можемо надати їм на полі бою, і чого вони потребують негайно", - зауважила вона.
Нагадаємо
Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг заявив, що НАТО не розглядає питання щодо формального запрошення України для входження під час Вільнюського саміту, який відбудеться 11-12 липня цього року.