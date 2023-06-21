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Украина будет иметь собственный путь к вступлению в НАТО - Пентагон

Киев • УНН

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КИЕВ. 21 июня. УНН. Заместитель спикера Пентагона Сабрина Сингх, комментируя потенциальное вступление Украины в НАТО, заявила, что страна будет иметь собственный путь присоединения к Альянсу. Об этом она сказала на брифинге, передает УНН.

Украина будет иметь собственный путь к вступлению в НАТО - Пентагон

Цитата

"Мы продолжаем подчеркивать, что каждая страна имеет свой собственный путь, когда речь идет о членстве в НАТО. Нас, безусловно, вдохновляет то, что мы видим со Швецией, и когда дело касается Украины, у них будет собственный путь к вступлению в НАТО", - сказала Сингх.

Детали

Заместитель напомнила, что НАТО придерживается политики открытых дверей, когда речь идет о членстве. В то же время Сингх подчеркнула, что Соединенные Штаты сейчас сосредоточены на том, чтобы убедиться, что Украина имеет то, что ей необходимо на поле боя.

"Мы, конечно, стремимся к долгосрочным усилиям, но сейчас наши усилия сосредоточены на пакетах безопасности, которые мы предоставляем примерно каждую неделю, и на том, на том, что мы можем предоставить им на поле боя, и в чем они нуждаются немедленно", - отметила она.

Напомним

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что НАТО не рассматривает вопрос о формальном приглашении Украины для вхождения во время Вильнюсского саммита, который состоится 11-12 июля этого года.

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