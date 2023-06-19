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НАТО не розглядає питання щодо запрошення України до альянсу на саміті у Вільнюсі - Столтенберг

Київ • УНН

 • 1074265 перегляди

КИЇВ. 19 червня. УНН. НАТО не розглядає питання щодо формального запрошення України для входження під час Вільнюського саміту, який відбудеться 11-12 липня цього року. Водночас союзники альянсу погоджуються, що країна стане членом НАТО, заявив генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг у Берліні під час спільної пресконференції з канцлером ФРН Олафом Шольцом, передає кореспондент УНН.

НАТО не розглядає питання щодо запрошення України до альянсу на саміті у Вільнюсі - Столтенберг

Цитата

"В рамках Вільнюського саміту і підготовки до нього ми не обговорюємо питання офіційного запрошення. Ми обговорюємо, як наблизити Україну до НАТО, і зараз тривають консультації... Ми погоджуємося з тим, що ми оголосили у 2008 році - Україна стане членом альянсу. Ми також погоджуємося, що не росія, а Україна та союзники НАТО вирішують, коли настане час запросити Україну", - наголосив Столтенберг.

Деталі

Генсек повідомив, що на саміті країни викладуть бачення майбутнього України "як незалежного демократичного члена євроатлантичної родини". Він додав, що союзники також обговорять прагнення Києва до членства в НАТО.

"Найневідкладнішим і найважливішим зараз є забезпечення того, щоб Україна перемогла як суверенна незалежна держава в Європі. Тому що, якщо Україна не переможе, питання обговорення щодо членства не стоятиме", - підкреслив Столтенберг.

Він нагадав, що під час саміту країни також ухвалять надання багаторічного пакета допомоги Україні, та працюють над створенням нової Ради НАТО-Україна для проведення спільних консультацій з питань безпеки, що становлять взаємний інтерес.

"Рішення, які ми ухвалимо у Вільнюсі, наблизить Україну до НАТО", - резюмував Генсек.

Нагадаємо

Генсек НАТО Єнс Столтенберг заявив, що НАТО ухвалить на саміті у Вільнюсі пакет допомоги Україні, що "наблизить Україну до Альянсу".

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