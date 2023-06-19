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НАТО не рассматривает вопрос о приглашении Украины в альянс на саммите в Вильнюсе - Столтенберг

Киев • УНН

 • 1074265 просмотра

КИЕВ. 19 июня. УНН. НАТО не рассматривает вопрос о формальном приглашении Украины для вхождения во время Вильнюсского саммита, который состоится 11-12 июля этого года. В то же время союзники альянса согласны, что страна станет членом НАТО, заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг в Берлине во время совместной пресс-конференции с канцлером ФРГ Олафом Шольцом, передает корреспондент УНН.

НАТО не рассматривает вопрос о приглашении Украины в альянс на саммите в Вильнюсе - Столтенберг

Цитата

"В рамках Вильнюсского саммита и подготовки к нему мы не обсуждаем вопрос официального приглашения. Мы обсуждаем, как приблизить Украину к НАТО, и сейчас продолжаются консультации... Мы согласны с тем, что мы объявили в 2008 году - Украина станет членом альянса. Мы также согласны, что не Россия, а Украина и союзники НАТО решают, когда наступит время пригласить Украину", - подчеркнул Столтенберг.

Детали

Генсек сообщил, что на саммите страны изложат видение будущего Украины "как независимого демократического члена евроатлантической семьи". Он добавил, что союзники также обсудят стремление Киева к членству в НАТО.

"Самым неотложным и важным сейчас является обеспечение того, чтобы Украина победила как суверенное независимое государство в Европе. Потому что, если Украина не победит, вопрос обсуждения относительно членства не будет стоять", - подчеркнул Столтенберг.

Он напомнил, что во время саммита страны также примут предоставление многолетнего пакета помощи Украине, и работают над созданием нового Совета НАТО-Украина для проведения совместных консультаций по вопросам безопасности, представляющих взаимный интерес.

"Решения, которые мы примем в Вильнюсе, приблизит Украину к НАТО", - резюмировал Генсек.

Напомним

Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что НАТО примет на саммите в Вильнюсе пакет помощи Украине, который "приблизит Украину к Альянсу".

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