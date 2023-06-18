Столтенберг: на Вільнюському саміті ухвалять пакет допомоги для приведення України до стандартів НАТО за кілька років
Київ • УНН
КИЇВ. 18 червня. УНН. НАТО ухвалить на саміті у Вільнюсі пакет допомоги Україні - це "наблизить Україну до Альянсу", висловив думку Генсек НАТО Єнс Столтенберг в інтерв'ю Welt, оприлюдненому у неділю, пише УНН.
Деталі
Столтенберг оголосив, що на саміті у Вільнюсі в липні НАТО ухвалить пакет допомоги, який "має привести Україну до стандартів НАТО протягом кількох років". Політичні зв'язки також мають бути активізовані.
"Це наблизить Україну до НАТО", – сказав очільник Альянсу.
Доповнення
16 червня Генсек НАТО Столтенберг оголосив, що в Альянсі працюють над багаторічним пакетом допомоги Україні із значним фінансуванням.