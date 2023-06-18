Столтенберг: на Вильнюсском саммите примут пакет помощи для приведения Украины к стандартам НАТО за несколько лет

Детали

Столтенберг объявил, что на саммите в Вильнюсе в июле НАТО примет пакет помощи, который "должен привести Украину к стандартам НАТО в течение нескольких лет". Политические связи также должны быть активизированы.

"Это приблизит Украину к НАТО", – сказал глава Альянса.

Дополнение

16 июня Генсек НАТО Столтенберг объявил, что в Альянсе работают над многолетним пакетом помощи Украине со значительным финансированием.