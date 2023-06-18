Столтенберг: на Вильнюсском саммите примут пакет помощи для приведения Украины к стандартам НАТО за несколько лет
Киев • УНН
КИЕВ. 18 июня. УНН. НАТО примет на саммите в Вильнюсе пакет помощи Украине - это "приблизит Украину к Альянсу", высказал мнение Генсек НАТО Йенс Столтенберг в интервью Welt, обнародованном в воскресенье, пишет УНН.
Детали
Столтенберг объявил, что на саммите в Вильнюсе в июле НАТО примет пакет помощи, который "должен привести Украину к стандартам НАТО в течение нескольких лет". Политические связи также должны быть активизированы.
"Это приблизит Украину к НАТО", – сказал глава Альянса.
Дополнение
16 июня Генсек НАТО Столтенберг объявил, что в Альянсе работают над многолетним пакетом помощи Украине со значительным финансированием.