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Зеленський назвав п'ять напрямків для створення основи для миру

Київ • УНН

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КИЇВ. 21 червня. УНН. Україна пропонує створювати основу для миру, яка ґрунтується, зокрема, на єдності, стабільності, безпеці та демократії. Про це заявив Президент України Володимир Зеленський під час виступу на міжнародній Конференції з питань відновлення України (URC 2023), передає кореспондент УНН.

Зеленський назвав п'ять напрямків для створення основи для миру

Зеленський зазначив, що у Лондоні присутня українська делегація, яка представить конкретні речі, які Україна пропонує зробити разом.

Він окреслив п’ять напрямків, з яких Україна почала створювати основу для миру.

Цитата

"Перший — потенціал єдності. Другий – потенціал стабільності. Третій – це потенціал зростання. По-четверте, це потенціал безпеки. П'ятий, надзвичайно важливий - потенціал демократії", - сказав Зеленський.

За його словами, Україна розробляє стратегію єдності.

"Україні вдалося зробити ЄС таким об’єднаним, яким він не був ніколи раніше. Це справді єдність цінностей, яка відображається в основному в політичних санкціях і матеріальних рішеннях. Україна активізувала всю силу солідарності, заради якої був задуманий ЄС, і Україна також приносить моральну силу НАТО. Це важливо для всіх нас", - розповів Зеленський.

Нагадаємо

Раніше Зеленський заявляв, що українська формула миру розроблена так, що кожен її пункт був підтриманий резолюціями ООН і щоб кожен у світі міг обрати собі той пункт, який здатен допомогти реалізувати.

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