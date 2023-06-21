Зеленський назвав п'ять напрямків для створення основи для миру
Київ • УНН
КИЇВ. 21 червня. УНН. Україна пропонує створювати основу для миру, яка ґрунтується, зокрема, на єдності, стабільності, безпеці та демократії. Про це заявив Президент України Володимир Зеленський під час виступу на міжнародній Конференції з питань відновлення України (URC 2023), передає кореспондент УНН.
Зеленський зазначив, що у Лондоні присутня українська делегація, яка представить конкретні речі, які Україна пропонує зробити разом.
Він окреслив п’ять напрямків, з яких Україна почала створювати основу для миру.
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"Перший — потенціал єдності. Другий – потенціал стабільності. Третій – це потенціал зростання. По-четверте, це потенціал безпеки. П'ятий, надзвичайно важливий - потенціал демократії", - сказав Зеленський.
За його словами, Україна розробляє стратегію єдності.
"Україні вдалося зробити ЄС таким об’єднаним, яким він не був ніколи раніше. Це справді єдність цінностей, яка відображається в основному в політичних санкціях і матеріальних рішеннях. Україна активізувала всю силу солідарності, заради якої був задуманий ЄС, і Україна також приносить моральну силу НАТО. Це важливо для всіх нас", - розповів Зеленський.
Нагадаємо
Раніше Зеленський заявляв, що українська формула миру розроблена так, що кожен її пункт був підтриманий резолюціями ООН і щоб кожен у світі міг обрати собі той пункт, який здатен допомогти реалізувати.