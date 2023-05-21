Президент: формула миру розроблена так, щоб кожен у світі міг обрати собі той пункт, який здатен допомогти реалізувати

Зеленський наголосив, що росія стала на шлях терору. Але зараз Україна змогла послабити ворога.

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«Зараз вона відверто шукає заморозки війни. Не заради спокою, а заради того, щоб виграти трохи часу, наростити сили й ударити знову.

Той, хто став на шлях терору, сам із нього не сходить», - заявив Зеленський.

Він наголосив, що саме тому потрібна українська формула миру та міжнародне право

«Поки російські загарбники залишаються на нашій землі, ніхто не сяде за стіл переговорів із Росією. Колонізатор має піти геть. Але світ має силу, достатню для того, щоб крок за кроком змусити Росію відновити мир. Ми довели це», - наголосив глава держави.

Він навів приклад продовольчої безпеки, яка також є одним з пунктів формули миру.

«Коли Росія заблокувала наше море, ми знайшли вихід. Ми домовилися з ООН і Туреччиною створити коридор для експорту продовольства, щоб ніхто у світі не страждав від голоду чи дефіциту їжі.

Разом ми стабілізували ринки. Отже, ми дали світу елемент миру. І за аналогією це може спрацювати й щодо кожного іншого пункту формули миру, починаючи від радіаційної – що є дуже небезпечним – та енергетичної безпеки й закінчуючи відновленням повної сили Статуту ООН та нашої територіальної цілісності, що були порушені Росією.

Ми розробили формулу миру так, щоб кожен її пункт був підтриманий резолюціями ООН. Так, щоб кожен у світі міг обрати собі той пункт, який здатен допомогти реалізувати», - заявив Зеленський.

Президент зауважив, що всі пункти формули миру базуються на цих резолюціях, і всі країни, присутні на саміті «Групи семи» та країни-партнери в різні роки підтримували й голосували за ці резолюції.

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Нагадаємо

15 листопада 2022 року під час виступу на саміті G20 Зеленський презентував українську формулу миру, до якої входить 10 пунктів. Вона передбачає координацію міжнародних зусиль щодо встановлення ядерної, енергетичної та продовольчої безпеки. Одним із головних положень є виведення російських військ з усієї території України в межах міжнародно визнаних кордонів.



