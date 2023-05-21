Президент: формула мира разработана так, чтобы каждый в мире мог выбрать себе тот пункт, который способен помочь реализовать

Зеленский отметил, что россия стала на путь террора. Но сейчас Украина смогла ослабить врага.

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«Сейчас она откровенно ищет заморозки войны. Не ради спокойствия, а ради того, чтобы выиграть немного времени, нарастить силы и ударить снова. Тот, кто встал на путь террора, сам с него не сходит», - заявил Зеленский.

Он подчеркнул, что именно поэтому нужна украинская формула мира и международное право

«Пока российские захватчики остаются на нашей земле, никто не сядет за стол переговоров с Россией. Колонизатор должен уйти вон. Но мир имеет силу, достаточную для того, чтобы шаг за шагом заставить Россию восстановить мир. Мы доказали это», - подчеркнул глава государства.

Он привел пример продовольственной безопасности, которая также является одним из пунктов формулы мира.

«Когда Россия заблокировала наше море, мы нашли выход. Мы договорились с ООН и Турцией создать коридор для экспорта продовольствия, чтобы никто в мире не страдал от голода или дефицита пищи.

Вместе мы стабилизировали рынки. Итак, мы дали миру элемент мира. И по аналогии это может сработать и по каждому другому пункту формулы мира, начиная от радиационной – что является очень опасным – и энергетической безопасности и заканчивая восстановлением полной силы Устава ООН и нашей территориальной целостности, которые были нарушены Россией.

Мы разработали формулу мира так, чтобы каждый ее пункт был поддержан резолюциями ООН. Так, чтобы каждый в мире мог выбрать себе тот пункт, который способен помочь реализовать», - заявил Зеленский.

Президент отметил, что все пункты формулы мира базируются на этих резолюциях, и все страны, присутствующие на саммите «Группы семи» в разные годы поддерживали и голосовали за эти резолюции.

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Напомним

15 ноября 2022 года во время выступления на саммите G20 Зеленский представил украинскую формулу мира, в которую входит 10 пунктов. Она предусматривает координацию международных усилий по установлению ядерной, энергетической и продовольственной безопасности. Одним из главных положений является вывод российских войск со всей территории Украины в пределах международно признанных границ.