Зеленский назвал пять направлений для создания основы для мира

Зеленский отметил, что в Лондоне присутствует украинская делегация, которая представит конкретные вещи, которые Украина предлагает сделать вместе.

Он очертил пять направлений, по которым Украина начала создавать основу для мира.

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"Первый — потенциал единства. Второй – потенциал стабильности. Третий – это потенциал роста. В-четвертых, это потенциал безопасности. Пятый, чрезвычайно важный - потенциал демократии", - сказал Зеленский.

По его словам, Украина разрабатывает стратегию единства.

"Украине удалось сделать ЕС таким объединенным, каким он не был никогда раньше. Это действительно единство ценностей, которое отображается в основном в политических санкциях и материальных решениях. Украина активизировала всю силу солидарности, ради которой был задуман ЕС, и Украина также приносит моральную силу НАТО. Это важно для всех нас", - рассказал Зеленский.

Напомним

Ранее Зеленский заявлял, что украинская формула мира разработана так, что каждый ее пункт был поддержан резолюциями ООН и чтобы каждый в мире мог выбрать себе тот пункт, который способен помочь реализовать.