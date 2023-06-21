Зеленский назвал пять направлений для создания основы для мира
Киев • УНН
КИЕВ. 21 июня. УНН. Украина предлагает создавать основу для мира, которая основывается, в частности, на единстве, стабильности, безопасности и демократии. Об этом заявил Президент Украины Владимир Зеленский во время выступления на международной Конференции по вопросам восстановления Украины (URC 2023), передает корреспондент УНН.
Зеленский отметил, что в Лондоне присутствует украинская делегация, которая представит конкретные вещи, которые Украина предлагает сделать вместе.
Он очертил пять направлений, по которым Украина начала создавать основу для мира.
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"Первый — потенциал единства. Второй – потенциал стабильности. Третий – это потенциал роста. В-четвертых, это потенциал безопасности. Пятый, чрезвычайно важный - потенциал демократии", - сказал Зеленский.
По его словам, Украина разрабатывает стратегию единства.
"Украине удалось сделать ЕС таким объединенным, каким он не был никогда раньше. Это действительно единство ценностей, которое отображается в основном в политических санкциях и материальных решениях. Украина активизировала всю силу солидарности, ради которой был задуман ЕС, и Украина также приносит моральную силу НАТО. Это важно для всех нас", - рассказал Зеленский.
Напомним
Ранее Зеленский заявлял, что украинская формула мира разработана так, что каждый ее пункт был поддержан резолюциями ООН и чтобы каждый в мире мог выбрать себе тот пункт, который способен помочь реализовать.