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Зеленский назвал пять направлений для создания основы для мира

Киев • УНН

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КИЕВ. 21 июня. УНН. Украина предлагает создавать основу для мира, которая основывается, в частности, на единстве, стабильности, безопасности и демократии. Об этом заявил Президент Украины Владимир Зеленский во время выступления на международной Конференции по вопросам восстановления Украины (URC 2023), передает корреспондент УНН.

Зеленский назвал пять направлений для создания основы для мира

Зеленский отметил, что в Лондоне присутствует украинская делегация, которая представит конкретные вещи, которые Украина предлагает сделать вместе.

Он очертил пять направлений, по которым Украина начала создавать основу для мира.

Цитата

"Первый — потенциал единства. Второй – потенциал стабильности. Третий – это потенциал роста. В-четвертых, это потенциал безопасности. Пятый, чрезвычайно важный - потенциал демократии", - сказал Зеленский.

По его словам, Украина разрабатывает стратегию единства.

"Украине удалось сделать ЕС таким объединенным, каким он не был никогда раньше. Это действительно единство ценностей, которое отображается в основном в политических санкциях и материальных решениях. Украина активизировала всю силу солидарности, ради которой был задуман ЕС, и Украина также приносит моральную силу НАТО. Это важно для всех нас", - рассказал Зеленский.

Напомним

Ранее Зеленский заявлял, что украинская формула мира разработана так, что каждый ее пункт был поддержан резолюциями ООН и чтобы каждый в мире мог выбрать себе тот пункт, который способен помочь реализовать.

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