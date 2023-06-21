Зеленський: Україна належить до безпекового простору НАТО, як і до ціннісного простору ЄС
Київ • УНН
КИЇВ. 21 червня. УНН. Україна вже належить до ціннісного простору Європейського Союзу та на ділі до безпекового простору НАТО. Про це заявив Президент України Володимир Зеленський під час виступу на міжнародній Конференції з питань відновлення України (URC 2023), передає кореспондент УНН.
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"Так само як Україна вже належить до ціннісного простору Європейського Союзу, ми вже належимо до простору безпеки НАТО. Насправді подібно до того, як Україна вже є частиною спільного ринку Європейського Союзу і на шляху до повноцінного членства, ми вже захищаємо простір для союзників і лише чекаємо сміливості всіх союзників і лідерів, щоб політично визнати цю реальність. Завдяки тим самим цінностям ми розвиваємо міцні двосторонні альянси з лідерами демократичного світу та Сполученим Королівством, США, Канадою, Японією, Австралією та членами ЄС, і це дає нам нову силу в обороні, економіці та глобальних перспективах для демократії", - розповів Зеленський.
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Нагадаємо
Президент України Володимир Зеленський заявив, що країна пропонує створювати основу для миру, яка ґрунтується, зокрема, на єдності, стабільності, безпеці та демократії.