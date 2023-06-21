Зеленський: Україна належить до безпекового простору НАТО, як і до ціннісного простору ЄС 

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"Так само як Україна вже належить до ціннісного простору Європейського Союзу, ми вже належимо до простору безпеки НАТО. Насправді подібно до того, як Україна вже є частиною спільного ринку Європейського Союзу і на шляху до повноцінного членства, ми вже захищаємо простір для союзників і лише чекаємо сміливості всіх союзників і лідерів, щоб політично визнати цю реальність. Завдяки тим самим цінностям ми розвиваємо міцні двосторонні альянси з лідерами демократичного світу та Сполученим Королівством, США, Канадою, Японією, Австралією та членами ЄС, і це дає нам нову силу в обороні, економіці та глобальних перспективах для демократії", - розповів Зеленський.

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Нагадаємо

Президент України Володимир Зеленський заявив, що країна пропонує створювати основу для миру, яка ґрунтується, зокрема, на єдності, стабільності, безпеці та демократії.