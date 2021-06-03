Зеленский указом образовал Совет Фонда Президента по поддержке образования, науки и спорта
Киев • УНН
КИЕВ. 3 июня. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский подписал Указ № 223/2021 "О некоторых вопросах поддержки развития образования, науки и спорта", которым утвердил Положение о Совете Фонда Президента Украины по поддержке образования, науки и спорта. Об этом говорится в сообщении ОПУ, передает УНН. Отмечается, что этот документ позволит запустить работу Фонда, созданного в 2019 году.
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“Основной задачей функционирования Фонда и Совета Фонда является поддержка молодежи для получения нею современного конкурентоспособного образования, стажировки и проведения исследований в научных учреждениях Украины и за рубежом”, — отметила заместитель руководителя Офиса Президента Юлия Соколовская.
По ее словам, средства из этого Фонда направлены, в частности, привлечения высококвалифицированных преподавателей для обучения украинских студентов в приоритетных отраслях, ведь в Украине есть некоторые новые сферы, в которых не хватает ученых и направления, где нужно усилить уровень подготовки специалистов.
Детали
Как сообщили в Офисе Президента, деятельность Фонда призвана решить эти вопросы и помочь создать в Украине научные школы по тем направлениям, в которых сегодня недостаточно исследований, подготовить качественных специалистов за рубежом, чтобы они, работая в Украине, развивали науку и технологии и передавали свои знания.
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“Не меньшее значение для развития молодежи имеют поощрительные выплаты. В частности, из средств Фонда выплачивать премии для празднования достижений украинских спортсменов, привлечение молодежи к участию в спорте и поддержки тренерской деятельности. Кроме того, этим указом введено финансирование из Фонда премий для участников ЕГЭ, получивших высокие результаты, и победителей всеукраинских и международных олимпиад”, — говорится в сообщении.
Добавляется, что распорядителем средств Фонда является Министерство образования и науки Украины.
Также этим указом создан Совет Фонда Президента Украины по поддержке образования, науки и спорта.
Совет является совещательным органом при Президенте Украины. Его члены будут работать на общественных началах. В основу их деятельности положены принципы демократичности и прозрачности принятия решений, инновационности и самоуправления.
По словам заместителя руководителя Офиса Президента, на созданный Совет Фонда возлагаются задачи по определению приоритетных специальностей, перечень учреждений для продолжения обучения и стажировки и прозрачного отбора стипендиатов и конкурсантов среди кандидатов, которые будут подаваться на рассмотрение Совета Фонда.
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Отмечается, что членами Совета должны быть специалисты с опытом работы в сфере образования, науки и спорта, которые имеют безупречную репутацию и высокий общественный авторитет.
Поддержка талантливой молодежи и повышение уровня образования и науки среди молодых ученых, развитие отечественного спорта является важным приоритетом для Президента Украины и залогом экономического развития государства.