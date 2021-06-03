Зеленський указом утворив Раду Фонду Президента з підтримки освіти, науки та спорту

Цитата

“Основним завданням функціонування Фонду та Ради Фонду є підтримка молоді для здобуття нею сучасної конкурентоспроможної освіти, стажування та проведення досліджень у наукових установах України та за кордоном”, — зазначила заступник керівника Офісу Президента Юлія Соколовська.

За її словами, кошти з цього Фонду спрямовуватимуться, зокрема, на залучення висококваліфікованих викладачів для навчання українських студентів у пріоритетних галузях, адже в Україні є деякі нові сфери, у яких бракує науковців, і напрями, де потрібно підсилити рівень підготовки фахівців.

Деталі

Як повідомили у Офісі Президента, діяльність Фонду покликана розв’язати ці питання й допомогти створити в Україні наукові школи з тих напрямів, у яких сьогодні недостатньо досліджень, підготувати якісних фахівців за кордоном, щоб вони, працюючи в Україні, розвивали науку й технології та передавали свої знання.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Активізація мирного врегулювання на Донбасі: Зеленський ввів у дію рішення РНБО

“Не менше значення для розвитку молоді мають заохочувальні виплати. Зокрема, з коштів Фонду виплачуватимуть премії для відзначення досягнень українських спортсменів, заохочення молоді до участі у спорті та підтримки тренерської діяльності. Крім того, цим указом запроваджено фінансування з Фонду премій для учасників ЗНО, які отримали найвищі результати, та переможців всеукраїнських і міжнародних учнівських олімпіад”, — мовиться у повідомленні.

Додається, що розпорядником коштів Фонду є Міністерство освіти і науки України.

Також цим указом утворено Раду Фонду Президента України з підтримки освіти, науки та спорту.

Рада є дорадчим органом при Президентові України. Її члени працюватимуть на громадських засадах. В основу їхньої діяльності покладено принципи демократичності та прозорості ухвалення рішень, інноваційності та самоврядності.

За словами заступниці керівника Офісу Президента, на новостворену Раду Фонду покладаються завдання щодо визначення пріоритетних спеціальностей, переліку закладів для продовження навчання і стажування та прозорого відбору стипендіатів і конкурсантів серед кандидатів, які подаватимуться на розгляд Ради Фонду.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Зеленський вніс до ВР закон про олігархів

Зазначається, що членами Ради мають бути фахівці з досвідом роботи у сфері освіти, науки та спорту, які мають бездоганну репутацію та високий суспільний авторитет.

Підтримка талановитої молоді та підвищення рівня освіти й науки серед молодих науковців, розвиток вітчизняного спорту є важливим пріоритетом для Президента України й запорукою економічного розвитку держави.