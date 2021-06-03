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Зеленський указом утворив Раду Фонду Президента з підтримки освіти, науки та спорту

Київ • УНН

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КИЇВ. 3 червня. УНН. Президент України Володимир Зеленський підписав Указ № 223/2021 "Про деякі питання підтримки розвитку освіти, науки та спорту", яким затвердив Положення про Раду Фонду Президента України з підтримки освіти, науки та спорту. Про це йдеться у повідомленні ОПУ, передає УНН. Зазначається, що цей документ дасть змогу запустити роботу Фонду, створеного у 2019 році.

Зеленський указом утворив Раду Фонду Президента з підтримки освіти, науки та спорту

Цитата

“Основним завданням функціонування Фонду та Ради Фонду є підтримка молоді для здобуття нею сучасної конкурентоспроможної освіти, стажування та проведення досліджень у наукових установах України та за кордоном”, — зазначила заступник керівника Офісу Президента Юлія Соколовська.

За її словами, кошти з цього Фонду спрямовуватимуться, зокрема, на залучення висококваліфікованих викладачів для навчання українських студентів у пріоритетних галузях, адже в Україні є деякі нові сфери, у яких бракує науковців, і напрями, де потрібно підсилити рівень підготовки фахівців.

Деталі

Як повідомили у Офісі Президента, діяльність Фонду покликана розв’язати ці питання й допомогти створити в Україні наукові школи з тих напрямів, у яких сьогодні недостатньо досліджень, підготувати якісних фахівців за кордоном, щоб вони, працюючи в Україні, розвивали науку й технології та передавали свої знання.

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“Не менше значення для розвитку молоді мають заохочувальні виплати. Зокрема, з коштів Фонду виплачуватимуть премії для відзначення досягнень українських спортсменів, заохочення молоді до участі у спорті та підтримки тренерської діяльності. Крім того, цим указом запроваджено фінансування з Фонду премій для учасників ЗНО, які отримали найвищі результати, та переможців всеукраїнських і міжнародних учнівських олімпіад”, — мовиться у повідомленні.

Додається, що розпорядником коштів Фонду є Міністерство освіти і науки України.

Також цим указом утворено Раду Фонду Президента України з підтримки освіти, науки та спорту.

Рада є дорадчим органом при Президентові України. Її члени працюватимуть на громадських засадах. В основу їхньої діяльності покладено принципи демократичності та прозорості ухвалення рішень, інноваційності та самоврядності.

За словами заступниці керівника Офісу Президента, на новостворену Раду Фонду покладаються завдання щодо визначення пріоритетних спеціальностей, переліку закладів для продовження навчання і стажування та прозорого відбору стипендіатів і конкурсантів серед кандидатів, які подаватимуться на розгляд Ради Фонду.

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Зазначається, що членами Ради мають бути фахівці з досвідом роботи у сфері освіти, науки та спорту, які мають бездоганну репутацію та високий суспільний авторитет.

Підтримка талановитої молоді та підвищення рівня освіти й науки серед молодих науковців, розвиток вітчизняного спорту є важливим пріоритетом для Президента України й запорукою економічного розвитку держави.

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