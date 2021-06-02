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Активізація мирного врегулювання на Донбасі: Зеленський ввів у дію рішення РНБО

Київ • УНН

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КИЇВ. 2 червня. УНН. Президент України Володимир Зеленський увів у дію рішення Ради національної безпеки і оборони України “Про деякі питання активізації процесу мирного врегулювання ситуації в Донецькій та Луганській областях”, передає УНН із посиланням на Офіс Президента.

Активізація мирного врегулювання на Донбасі: Зеленський ввів у дію рішення РНБО

Цитата

“Увести в дію рішення Ради національної безпеки і оборони України від 2 червня 2021 року “Про деякі питання активізації процесу мирного врегулювання ситуації в Донецькій та Луганській областях”, — йдеться в указі № 226/2021.

Деталі

Як зазначено у документі, з метою стабілізації ситуації й активізації процесу мирного врегулювання ситуації в Донецькій та Луганській областях Рада національної безпеки і оборони України дала низку доручень Кабміну:

1) подати у місячний строк на розгляд Ради національної безпеки і оборони України звіт про результати виконання заходів, визначених рішенням Ради національної безпеки і оборони України від 7 грудня 2019 року, введеним в дію Указом Президента України від 20 грудня 2019 року № 932-27т;

2) у двомісячний строк:

підготувати з урахуванням міжнародного досвіду законопроекти щодо запровадження на тимчасово окупованих територіях у Донецькій та Луганській областях правосуддя перехідного періоду як цілісної політики держави з мирного врегулювання ситуації на цих територіях, подолання наслідків збройного конфлікту та досягнення соціальної злагоди і внести їх у встановленому порядку на розгляд Верховної Ради України;

абзац третій – для службового користування;

3) у тримісячний строк:

забезпечити внесення змін та продовження на період до 2023 року включно терміну реалізації Державної цільової програми відновлення та розбудови миру в східних регіонах України, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 13 грудня 2017 року № 1071;

забезпечити функціонування системи державного іномовлення з розгалуженою інфраструктурою державних кореспондентських пунктів в Україні та за кордоном;

опрацювати із залученням Служби безпеки України питання щодо відкликання мережевих ресурсів (ІР-адрес), які виділені у користування операторам (провайдерам) телекомунікацій, що перебувають на тимчасово окупованих територіях України у Донецькій та Луганській областях або використовуються в інформаційній агресії Російської Федерації проти України;

4) у шестимісячний строк:

забезпечити розгортання загальнонаціональної цифрової багатоканальної телемережі МХ-7 на базі Концерну радіомовлення, радіозв'язку та телебачення як оператора державного мультиплекса;

забезпечити радіомовлення у середньохвильовому діапазоні, у тому числі зі спеціальним контентом, з метою покриття тимчасово окупованих територій у Донецькій та Луганській областях сигналом українських радіостанцій;

5) протягом 2021 року завершити облаштування контрольних пунктів в'їзду-виїзду на тимчасово окуповані території у Донецькій та Луганській областях, розбудову їхньої інфраструктури, передбачивши створення поблизу кожного контрольного пункту гуманітарно-логістичних центрів, сервісних центрів для надання соціальних, адміністративних, банківських, медичних, поштових та інших послуг;

6) ужити в установленому порядку заходів щодо створення та належного фінансування Центру документування порушень прав людини та шкоди, завданої внаслідок збройної агресії Російської Федерації, для забезпечення ефективного моніторингу і документування порушень Російською Федерацією норм міжнародного права та притягнення її до міжнародно-правової відповідальності за здійснення збройної агресії проти України.

Додамо

Контроль за виконанням рішення Ради національної безпеки і оборони України, введеного в дію цим Указом, покласти на Секретаря Ради національної безпеки і оборони України.

Цей Указ набирає чинності з дня його опублікування.

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