Активизация мирного урегулирования на Донбассе: Зеленский ввел в действие решение СНБО

Цитата

"Ввести в действие решение Совета национальной безопасности и обороны Украины от 2 июня 2021 года "О некоторых вопросах активизации процесса мирного урегулирования ситуации в Донецкой и Луганской областях", - говорится в указе № 226/2021.

Детали

Как указано в документе, с целью стабилизации ситуации и активизации процесса мирного урегулирования ситуации в Донецкой и Луганской областях Совет национальной безопасности и обороны Украины дал ряд поручений Кабмину:

1) в месячный срок на рассмотрение Совета национальной безопасности и обороны Украины отчет о результатах выполнения мероприятий, определенных решением Совета национальной безопасности и обороны Украины от 7 декабря 2019 года, введенным в действие Указом Президента Украины от 20 декабря 2019 года № 932-27т;

2) в двухмесячный срок:

подготовить с учетом международного опыта законопроекты о введении на временно оккупированных территориях в Донецкой и Луганской областях правосудия переходного периода как целостной политики государства по мирному урегулированию ситуации на этих территориях, преодоление последствий вооруженного конфликта и достижения социального согласия и внести их в установленном порядке на рассмотрение Верховной Рады Украины;

абзац третий - для служебного пользования;

3) в трехмесячный срок:

обеспечить внесение изменений и продление на период до 2023 года включительно срока реализации Государственной целевой программы восстановления и развития мира в восточных регионах Украины, утвержденной постановлением Кабинета Министров Украины от 13 декабря 2017 года № 1071;

обеспечить функционирование системы государственного иновещания с разветвленной инфраструктурой государственных корреспондентских пунктов в Украине и за рубежом;

разработать с привлечением Службы безопасности Украины вопрос об отзыве сетевых ресурсов (IP-адресов), которые выделены в пользование операторам (провайдерам) телекоммуникаций, находящихся на временно оккупированных территориях Украины в Донецкой и Луганской областях или используются в информационной агрессии Российской Федерации против Украины;

4) в шестимесячный срок:

обеспечить развертывание общенациональной цифровой многоканальной телесети МХ-7 на базе Концерна радиовещания, радиосвязи и телевидения как оператора государственного мультиплекса;

обеспечить радиовещание в средневолновом диапазоне, в том числе со специальным контентом, с целью покрытия временно оккупированных территорий в Донецкой и Луганской областях сигналом украинских радиостанций;

5) в течение 2021 годазавершить обустройство контрольных пунктов въезда-выезда на временно оккупированных территориях в Донецкой и Луганской областях, развитие их инфраструктуры, предусмотрев создание вблизи каждого контрольного пункта гуманитарно-логистических центров, сервисных центров для предоставления социальных, административных, банковских, медицинских, почтовых и других услуг;

6) принять в установленном порядке меры по созданию и надлежащего финансирования Центра документирования нарушений прав человека и вреда, причиненного в результате вооруженной агрессии Российской Федерации, для обеспечения эффективного мониторинга и документирования нарушений Российской Федерацией норм международного права и привлечения ее к международно-правовой ответственности за совершение вооруженной агрессии против Украины.

Добавим

Контроль за выполнением решения Совета национальной безопасности и обороны Украины, введенного в действие настоящего Указа, возложить на Секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины.

Указ вступает в силу со дня его опубликования.